A vitória amarga de Miguel Albuquerque

Esta imensa derrota do PS é acompanhada por uma acentuada fragmentação do parlamento regional.

O líder do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, tem toda a autonomia política e toda a legitimidade eleitoral para fazer um acordo de incidência parlamentar com o PAN, de modo a assegurar a maioria absoluta dos mandatos no parlamento regional que viabilizem o seu governo na região autónoma. Tendo ganho as eleições regionais, no domingo, Miguel Albuquerque estava em condições de governar e tratou de negociar politicamente para o conseguir. É, porém, de lamentar que o tenha feito de forma apressada e que tenha revelado precipitação e entrado em contradição.