O que vê melhor é o que vê mais longe

Tem razão o Presidente da República, quando diz que se tem de respeitar a liberdade no caso dos jovens que protestaram contra a degradação do meio ambiente. O liberalismo entende a liberdade como mero poder de opção, mas, na tradição clássica, a liberdade significa escolher o melhor e, por isso, o seu bom uso está associado à sabedoria. Nem sempre as opções são fáceis, mesmo para os sábios. É o caso dos dilemas éticos na luta contra a mudança climática: seguir os preceitos constitucionais ou provocar um “caso espectacular” que abane o conformismo, quando os governos desvalorizam uma questão de máxima importância para o futuro das gerações?

Hans Jonas, no seu livro O Princípio da Responsabilidade, escreveu: “A responsabilidade é o peso da liberdade de uma pessoa que age. Existe com ou sem Deus, com ou sem tribunais. Somos responsáveis por algo perante nós próprios, a comunidade a que pertencemos e as gerações que nos sucederão.” Hans Jonas duvida da capacidade dos políticos para assumirem as responsabilidades no zelo pelo melhor futuro e chama a atenção para um paradoxo terrível: “Os vindouros, os que ainda não nasceram, não podem formar lobby para combater as decisões calamitosas do presente e, quando sofrem as suas consequências, já não encontram os responsáveis por essas decisões.” Conclui que não é legítimo querer a felicidade no presente à custa da infelicidade das gerações que nos hão-de suceder. (…)

Na verdade, em vez de julgar esses jovens, de os diabolizar, talvez, em nome dos nossos netos, seja melhor elogiar as suas preocupações!

João Magalhães, Marco de Canaveses

Habitação

Um destes dias tentei fazer como ouvinte uma desajeitada intervenção na rádio sobre habitação. Como não tenho poder de síntese, metade ficou por dizer. Quanto à hipótese de diferimento do pagamento de parte dos juros dos créditos à habitação, disse que nã – porque não se trata de perdão e os devedores que aderirem falharão no momento em que forem chamados a pagá-los findo o prazo de carência. O Governo acredita numa redução das taxas de juro dentro de dois anos, o que é, a meu ver, uma péssima aposta. Só um aumento do rendimento disponível das famílias poderá solucionar este flagelo. Como o sistema é capitalista (selvagem às vezes) e a economia de mercado, haverá que tentar, actuando nesse quadro, implementar medidas que tirem os proprietários e sobretudo os especuladores imobiliários da sua zona de conforto. De facto, com os preços a subir (rendas e venda) e enquadrados pela “lei Assunção Cristas” de arrendamento, que permite aos senhorios forçar contratos de arrendamento draconianos, o Governo terá de influenciar o mercado. Sendo um dos maiores proprietários imobiliários do país, pode tornar-se um player imobiliário com peso relevante, forçando uma baixa de preços. Note-se que não estou a pedir que esta intervenção seja feita à custa dos contribuintes, mas antes que se fixem preços ao custo de construção, sem margem de lucro, muito menos as margens especulativas actualmente praticadas. (…)

José Pombal, V.N. Gaia

A culpa não é dos médicos

Os médicos estão somente a cumprir a lei que determina que o máximo de horas extras obrigatoriamente aceites é de 150 por ano. Nos últimos anos, vários médicos fizeram mais de 300 e 400 horas extras e o Governo, não reconhecendo que era um esforço demasiado exigente e realizado por questões de cidadania, pensou que assim seria eternamente. Matou-se, como diz o povo! Não incentivou os médicos a ficarem no SNS, desprezou-os pagando-lhes miseravelmente e, assim, empurrou-os ou para o privado ou para fora de Portugal e, uma vez mais e infelizmente, quem sofre é o cidadão português. O ministro da Saúde não consegue resolver o problema, se não reconhecer que os médicos têm razão e que, em boa verdade, já fizeram sacrifícios demasiado grandes pelos utentes do SNS. Desculpem, mas se há dinheiro para outras coisas mais mundanas, porque não há dinheiro para pagar aos médicos e restantes profissionais da saúde o que é justo? (…)

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O primeiro-ministro não é burro

Àqueles que criticam o primeiro-ministro pelo volte-face que teve relativamente à privatização da TAP, sendo ele em tempos veementemente contra a sua privatização, tendo até chegado a comparar a TAP às nossas caravelas durante os Descobrimentos, e tendo hoje uma posição nos antípodas da que tinha há meia dúzia de anos, recordo o velho ditado popular: “Só os burros é que não mudam de ideias.”

Ronald Silley, Canadá