Volta à Andaluzia em cinco "pueblos" mágicos

É amanhã que se celebra o dia dos pueblos mais bonitos de Espanha. São 111, estão reunidos numa associação desde 2011 e espalham-se por todo o território vizinho.

O Sousa Ribeiro, andarilho com muita Espanha nas pernas, guia-nos desta vez por cinco pueblos mágicos da Andaluzia: de Capileira a Níjar, de Segura de la Sierra a Frigiliana, passando por Grazalema.

Em comum têm o facto de serem pequenas localidades, onde a vida corre sem grandes sobressaltos. Veja-se Capileira, por exemplo: "Aqui a vida é tranquila, em permanente contacto com um ambiente natural muito especial. Uma vez que a principal actividade económica é o sector turístico, cuida-se de cada detalhe para que os nossos visitantes se sintam satisfeitos. É uma vida em comunidade, os vizinhos conhecem-se e interagem", observa José Fernando Castro Zamorano, o alcaide da aldeia que abriga 584 habitantes e tem uma capacidade hoteleira de 800 camas para muitos dos 20 mil turistas que a procuram anualmente.

Já Frigiliana, de onde se avista o Mediterrâneo, apresenta-se "como um bebé vestido de branco". "Qualquer pessoa que chega à vila fica logo bem impressionada com as suas ruas estreitas e as casas pitorescas pintadas de branco serpenteando a montanha", comenta Nuno Fernão, um português que aqui trabalha. E ainda há Níjar, onde Maria Sánchez Segura desfia histórias de infância.

