Estados Unidos ficam mais perto de evitar shutdown do Governo

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou este sábado um projecto de lei de financiamento provisório, com o apoio esmagador dos democratas, dando um primeiro passo para evitar o shutdown do Governo. Mas a “resolução de continuidade”, como foi considerada, deixa de fora o financiamento para o apoio à Ucrânia.

O tempo continua, no entanto, a ser curto para evitar o quarto encerramento parcial do governo federal numa década, que terá início às 12h 01 (05h em Lisboa) de domingo, a menos que o Senado, de maioria democrata, aprove o projecto de lei e o Presidente Joe Biden o assine a tempo.

McCarthy abandonou a anterior insistência da linha dura do partido para que qualquer projecto de lei fosse aprovado na Câmara apenas com os votos dos republicanos, uma mudança que poderia levar um dos seus membros da ala de direita radical a tentar destituí-lo do seu papel de líder.

A Câmara votou 335-91 a favor do financiamento do governo por mais 45 dias, com o apoio de mais democratas do que republicanos. A medida prolongará o financiamento do Governo por mais 45 dias se for aprovada no Senado, de maioria democrata, e assinada pelo Presidente democrata Joe Biden.

Cerca de 209 democratas apoiaram a proposta, muito mais do que os 126 republicanos que o fizeram, e os democratas descreveram o resultado como uma vitória.

“Os republicanos extremistas do MAGA perderam, o povo americano ganhou”, disse o democrata Hakeem Jeffries aos jornalistas antes da votação.

O congressista democrata Don Beyer afirmou: “Estou aliviado pelo facto de McCarthy ter cedido e ter finalmente permitido uma votação bipartidária, à última da hora, sobre a legislação que impede a corrida dos republicanos para um encerramento desastroso”.

A iniciativa não inclui mudanças na política de fronteiras, rejeitadas pelos Democratas, nem financiamento para o apoio à Ucrânia na resistência à invasão russa, o que constituía uma das reivindicações dos Republicanos, que criticam o Presidente Joe Biden pelo seu empenho nessa ajuda.

McCarthy anunciou a proposta após uma reunião de quase duas horas à porta fechada.

“Vamos votar um ‘remendo’ de financiamento para que o Estado continue a funcionar por mais 45 dias e para que Câmara e Senado possam fazer o seu trabalho”, explicou o líder da maioria Republicana.

O plano também inclui financiamento para "os desastres na Florida, o horrível incêndio no Havai e também os desastres na Califórnia e em Vermont".

“Vamos manter o Estado a funcionar enquanto continuamos a trabalhar para acabar com o desperdício e, o mais importante, para garantir a segurança da nossa fronteira”, argumentou McCarthy.