Elon Musk defende Russell Brand e fala de se estar a “queimar bruxas”

Elon Musk saiu em defesa de Russell Brand, observando que “estamos na fase de queimar bruxas”, em que parece bastar que alguém seja identificado como uma bruxa para ser queimado.

“É preciso que haja, obviamente, uma condenação”, observou o patrão da rede social X (ex-Twitter), durante uma conversa com Ben Shapiro, que decorreu nesta quinta-feira.

O actor Russel Brand é retratado como um agressor sexual em série num trabalho publicado no Sunday Times e transmitido no Channel 4, no último sábado, em que quatro mulheres contam que, entre 2006 e 2013, a celebridade terá abusado delas (há a denúncia de uma violação),sendo que uma, à data dos acontecimentos, teria 16 anos. Uma das mulheres contou ter sido tratada num centro de crise de violações no dia em que o actor a agrediu e o Times diz ter visto registos médicos que confirmam este facto.

Todas as mulheres permanecem no anonimato e, para já, não há informação de que alguma tenha avançado com qualquer acusação formal. A queixa de que a Polícia Metropolitana de Londres deu conhecimento é de uma quinta mulher sobre um incidente que remonta a 2003.

Depressa, o comportamento debochado e destravado de Russel deu azo a que muitas vozes encontrassem motivos para acreditar nas acusações contra o comediante. O YouTube, por exemplo, suspendeu a capacidade do também radialista ganhar dinheiro com o seu canal na plataforma (o Rumble recusou-se a fazer o mesmo, declarando que tal “seria uma violação dos valores e da missão da empresa”).

Mas, enquanto muitos evocam a importância de “inocente até prova em contrário”, há quem lembre que as alegações de violação falsas são raras. Estudos apontam para que somente entre 3% e 4% dos casos reportados decorram de uma denúncia falsa.

Para Musk, porém, não se devia “destruir” a vida de Brand “com base em potenciais acusações falsas”, sugerindo que o humorista está a ser alvo de um plano para o calar. “Parece uma estranha coincidência que isso esteja a acontecer quando Russell está realmente a ganhar força, questionando muito da sabedoria convencional”, disse Musk.