Fiji empurrou a Austrália para perto de uma eliminação histórica

Uma semana depois, a história repetiu-se para a Geórgia. Tal como tinha acontecido há uma semana frente a Portugal, os georgianos realizaram uma primeira parte de grande nível contra a Fiji, mas, nos últimos 40 minutos, deixaram fugir a vantagem. Com isso, as contas do Grupo C ficaram mais claras: com um triunfo frente aos “lelos”, por 17-12, os fijianos têm praticamente assegurada a qualificação para os quartos-de-final – o que ditará, pela primeira vez, o afastamento da Austrália na fase de grupos de um Campeonato do Mundo de râguebi.

Em Nantes, o duelo entre fijianos e georgianos não teve a mesma qualidade do Portugal-Geórgia, mas voltou a ser pautado pela emoção e por uma equipa europeia de duas caras. Se contra os “lobos” os “lelos” chegaram, com justiça, a um marcador de 13-0, frente à selecção do Pacífico a vantagem de 9-0 aos 50 minutos traduzia a superioridade da Geórgia em campo – e dava esperanças à Austrália.

Porém, os georgianos voltaram a quebrar e, mesmo sem mostrarem a qualidade exibida contra o País de Gales e a Austrália, Fiji não desperdiçou a perda de intensidade da Geórgia para chegar à vitória que precisava. Com dois ensaios - Waisea Nayacalevu (51') e Vinaya Habosi (68') -, os fijianos deram a volta e, com o triunfo por 17-12, podem garantir a qualificação já neste domingo: se a Austrália vencer em Saint-Étienne Portugal sem conquistar o ponto de bónus ofensivo ou se houver um empate entre “lobos” e “wallabies”.

Nas restantes partidas realizadas neste sábado, a história conta-se ao ritmo dos ensaios marcados por Argentina e Escócia. No Grupo B, os escoceses continuam a sonhar com o apuramento – terão de cometer a proeza de derrotar a Irlanda dentro de uma semana -, e, em Lille, contribuíram para reforçar a má imagem que a Roménia está a deixar neste Mundial.

Depois de terem sofrido derrotas muito pesadas contra a Irlanda (82-8) e a África do Sul (76-0), os rivais de Portugal no Rugby Europe Championship voltaram a mostrar que o râguebi romeno atravessa um dos seus piores momentos: com 12 ensaios, a Escócia venceu, por 84-0.

Um pouco mais a Sul, houve um histórico (e quente) duelo entre a Argentina e o Chile. No primeiro confronto 100% sul-americano num Mundial, a supremacia dos “pumas” foi inquestionável, mas a habitual entrega e garra das selecções da América do Sul resultou em vários momentos de tensão dentro do campo.

Apesar da derrota (5-59), os chilenos – os únicos estreantes nesta edição – tiveram como merecido prémio o ensaio de Tomas Dussaillant a sete minutos do final, enquanto os argentinos atingiram o objectivo do ponto de bónus ofensivo e vou agora disputar com o Japão uma “final” na luta pelo segundo lugar.