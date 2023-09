Maria Heitor: “Portugal é das equipas mais admiradas neste Mundial de râguebi”

Foi internacional portuguesa, jogou em clubes como Sporting, Benfica, Agronomia, RC Loulé e Lille, mas, actualmente, é na arbitragem que se tem destacado. Maria Heitor tornou-se em 2022 na primeira mulher a apitar uma final masculina no principal escalão do râguebi português e, este ano, foi nomeada pela World Rugby para fazer parte do grupo de árbitros do Torneio das Seis Nações feminino. Em conversa com o PÚBLICO, Maria Heitor confessa estar surpreendida “pela positiva” com as exibições portuguesas no Mundial e diz que o râguebi feminino em Portugal precisa de uma maior aposta na formação.

