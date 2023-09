A segurança de um dos grandes tintos do Douro

À medida que vão sendo lançadas as sucessivas colheitas de Quinta do Vesúvio, consolida-se também a ideia do seu enorme potencial. Com 23 engarrafamentos no mercado, uma grande consistência em termos de qualidade e solidez de perfil, é um dado adquirido que este é um dos grandes vinhos do Douro, daqueles que vão ficar para a memória dos DOC da região. E menos não era de esperar, tendo em conta não só o histórico da quinta, mas sobretudo tratando-se de um produtor com o prestígio, solidez e responsabilidade de um dos mais consagrados operadores no panorama global dos vinhos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt