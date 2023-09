Mostra-nos o cartaz que levas à manifestação pela Habitação

Os preparativos para a manifestação pela habitação e justiça climática já estão em marcha. Em mais de 20 cidades portuguesas, associações e colectivos organizam-se para colocar no cartão as suas reivindicações. Foi o caso da Associação Chão de Lutas, que na noite de 29 de Setembro organizou uma oficina de cartazes, na Labuta, sede em Lisboa que partilha com A Colectiva e os Precários Inflexíveis.

O aumento generalizado das rendas é uma das principais queixas que motiva o protesto. As mais de cem associações ligadas ao movimento Casa para Viver voltam a exigir um controlo rigoroso do mercado da habitação, que limite os aumentos das rendas e que respeite o direito à habitação na Constituição. Na tarde de 30 de Setembro junta-se também o apelo por justiça climática, produção de energia 100% renovável em todo o país até 2025 e transporte públicos gratuitos para todos os cidadãos.

Com desenhos, trocadilhos ou apenas com palavras de ordem, os cartazes expostos ao longo das manifestações são a oportunidade de ilustrar, com criatividade, as reivindicações de quem protesta. Queremos ver o cartaz que sairá contigo à rua no dia 30. Envia-nos uma fotografia para publicop3@gmail.com, identificando a cidade em que moras e o motivo de te juntares ao protesto. Iremos partilhar alguns dos cartazes nesta fotogaleria. Entretanto, aqui ficam algumas ideias.