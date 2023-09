Woody Allen, familiar e desconhecido. O modo de fazer de Joana Vasconcelos

"O que é que se faz quando se está frente a frente com alguém que marcou de forma tão indelével a nossa vida?". Jorge Mourinha não esconde a sua cinefilia na hora de entrevistar um dos cineastas mais marcantes do século XX. Afinal, cada cinéfilo terá uma relação pessoal e intransmissível com Woody Allen, tantos foram os filmes que inscreveu no imaginário colectivo ocidental.

"Tive uma sorte excepcional", diz o realizador na conversa com o Ípsilon, em Lisboa, por onde andou há dias. "Nasci numa família simpática, sou saudável, o meu pai viveu até aos cem anos, a minha mãe quase chegou lá, tive sorte na minha carreira. O que me aconteceu não me aconteceu por ser bom ou por ter qualidade, por vezes aconteceu-me porque tive sorte."

E é de sorte, um dos seus temas recorrentes, de que fala Golpe de Sorte, o seu 50.º filme. Chega às salas portuguesas na próxima semana, com Woody entre o "cancelamento" nos Estados Unidos (Joana Amaral Cardoso olha para as várias maneiras de o ver) e a aclamação em Veneza (e na Cinemateca Portuguesa). Neste cenário, Vasco Câmara exclama: "Há tanto Woody Allen! Mas é um desconhecido. Onde está a retrospectiva desse corpo de 50 filmes? Cinematecas e programadores do mundo inteiro, sejam políticos: unite and take over! De novo."

Outro gigante do cinema, Nanni Moretti, também está de volta. O Sol do Futuro é talvez o mais desesperado ou deprimido filme do italiano — com a política, com o cinema, com a vida. O cinema surge como hipótese ideal, irrealista, de refazer a História, escreve Luís Miguel Oliveira.

Com uma grande exposição no MAAT, em Lisboa, a partir desta sexta-feira, e nas vésperas de chegar a Florença, Joana Vasconcelos reivindica a sua "originalidade" num contexto artístico português que diz ser muito "a preto e branco". E afirma, numa longa entrevista a José Marmeleira, o seu modo de fazer: "Sou empresária e artista. Sou as duas coisas".

Afirmação. É o que Filipe Sambado faz em Três Anos de Escorpião em Touro, o seu novo disco, influenciado pela hyperpop e outras linguagens (fez uma playlist no Spotify do Ípsilon que ajuda a entrar no seu mundo), um grito de liberdade como artista não-binária. "Houve uma tentativa de ir a fundo com as ideias e de não retroceder", disse Sambado a Miguel Rocha. Sem medo da loucura.

"A verdade é que gosto de tudo — posso estar a ouvir o trio do Brad Mehldau e sentir que aquilo é a melhor coisa do mundo, como logo a seguir ouvir o Harry Styles e sentir o mesmo", contou Salvador Sobral a Gonçalo Frota. O seu quarto álbum de estúdio, Timbre, é editado esta sexta-feira e tem participações de gente como Silvana Estrada e Jorge Drexler. Salvador quer abraçar toda a música possível.

E há mais neste Ípsilon, da música para filmes (e palcos) dos Memorials à dança de Teresa Silva, dos livros de Aline Bei e João Barrento aos novos discos de Animal Collective e Devendra Banhart.

Boas leituras!

