Clássico na Liga portuguesa em fim-de-semana preenchido

Em menos de dois meses, o segundo clássico entre Benfica e FC Porto. Os "encarnados" venceram o primeiro round e conquistaram a Supertaça, em Aveiro, mas desta vez é no Estádio da Luz que defrontarão o rival, que leva um ponto de vantagem no campeonato. Nas 10 últimas partidas em casa, para a Liga, as "águias" só venceram duas e tentarão logo à noite (20h15, BTV) contrariar esse historial recente diante de um FC Porto com algumas baixas (Pepe e Marcano à cabeça) e à procura de tirar o melhor rendimento dos reforços que chegaram nos últimos dias do mercado. É o ponto alto da 7.ª jornada.

Atento ao clássico estará, naturalmente, o Sporting. Não só porque actualmente partilha com o FC Porto o primeiro lugar da classificação, mas também porque sabe que, se vencer o Farense no sábado (20h30, SportTV), no Algarve, conseguirá ganhar terreno pelo menos face a um dos rivais. A atravessarem um bom momento, os "leões" já deverão contar com Gyokeres a 100%, enquanto os algarvios esforçar-se-ão por reeditar o surpreendente triunfo sobre o Sp. Braga, no Estádio São Luís, há duas jornadas.

No basquetebol, saber-se-á nesta sexta-feira se o Benfica consegue, pela segunda vez consecutiva, apurar-se para a Liga dos Campeões. Os "encarnados" venceram e convenceram nos dois primeiros jogos desta fase de apuramento, com vitórias robustas, e terão nesta sexta-feira, diante dos suecos do Norrkoping, a derradeira barreira para contornar antes de entrarem na fase de grupos. O jogo começa às 19h, em Antalya, na Turquia, e tem transmissão na SportTV, ao passo que no sábado começa a disputar-se a 2.ª jornada da Liga portuguesa, com destaque para o Ovarense-Sporting (15h, RTP2).

Também em duas frentes se patinará no regresso do hóquei em patins às pistas. Por cá, arranca o campeonato 2023-24 no sábado, com um Juventude Pacense-Sporting (18h). Uma vez que AD Valongo (Voltregá, 16h), FC Porto e HC Braga (jogam entre si, 18h30) estão presentes na WSE Continental Cup, em Espanha, só no dia 5 de Outubro se completará a jornada em Portugal, com a realização do HC Braga-Benfica, AD Valongo-Carvalhos e Famalicense-FC Porto.

Em França, continua a decorrer o Mundial de râguebi, em velocidade de cruzeiro, com Portugal a reentrar em cena no domingo (16h45, RTP1), para defrontar a Austrália. Este peso-pesado da modalidade tem sido uma desilusão na competição e está com um pé fora da fase a eliminar, e é de orgulho ferido que enfrentará os "Lobos". O XV português entrega, naturalmente, o favoritismo ao adversário mas pretende dar boa réplica, repetindo essencialmente o que fez na segunda parte dos jogos com País de Gales e Geórgia.

No andebol, a 5.ª jornada disputa-se inteiramente no sábado apenas com três equipas a contabilizarem por vitórias os jogos que realizaram até agora e com a certeza de que o leque se reduzirá. Isto porque o Sporting e o Águas Santas (menos um jogo), duas dessas formações, jogam entre si às 19h, no pavilhão João Rocha, enquanto o FC Porto se desloca a Avanca, às 18h. O Benfica, que tem um jogo a mais e vem de um surpreendente empate na Póvoa de Varzim, visita o Vitória SC, às 15h.

Em Antuérpia, concentram-se a partir de sábado os melhores ginastas do planeta para os Mundiais 2023 da modalidade. Portugal estará representado por cinco atletas, alguns com aspirações a garantirem uma vaga olímpica, sendo Filipa Martins a coqueluche da comitiva nacional. E por falar em coqueluches, na Bélgica marcará presença uma das mais entusiasmantes ginastas da actualidade e um fenómeno do desporto dos últimos anos, Simone Biles - a norte-americana, de resto, aproveitará a oportunidade para tentar cunhar com o seu nome mais um movimento que procurará deixar nos livros de ginástica.

O Mundial de MotoGP não abranda e, neste fim-de-semana, acelerará na pista japonesa de Motegi (domingo, 7h). Com os três primeiros classificados relativamente próximos (Francesco Bagnaia comanda com 292, mais 13 do que Jorge Martín e 44 do que Marco Bezzecchi) e com o líder a ter alcançado apenas um pódio nas três últimas corridas, o campeonato ganha interesse acrescido. Quanto a Miguel Oliveira, vive a melhor série da época, procurando agora dar continuidade aos quinto, sexto e 12.º lugares que registou recentemente.

O voleibol também está quase, quase de regresso aos pavilhões nacionais e começa, oficialmente, com a Supertaça, marcada para a próxima quinta-feira. Nesse dia, Benfica e Fonte do Bastardo discutirão o primeiro troféu da temporada, reeditando o duelo de 2022, em que os açorianos levaram a melhor (3-2). Essa foi, de resto, a única vez que a equipa insular venceu a competição, enquanto os "encarnados" têm preenchido o palmarés nesta frente competitiva: ganharam as quatro últimas edições e 10 das últimas 12.

