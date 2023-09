Atentado suicida no Paquistão faz mais de 50 mortos

Ataque ocorreu durante a cerimónia religiosa que assinala o nascimento do profeta Maomé. Mais de 50 pessoas ficaram feridas, algumas com muita gravidade.

Um atentado cometido por um bombista suicida no Paquistão, nesta sexta-feira, matou pelo menos 52 pessoas e feriu mais de meia centena durante uma cerimónia religiosa para assinalar o nascimento do profeta Maomé, numa província junto à fronteira com o Afeganistão.

A autoria do atentado não foi ainda reivindicada por nenhuma organização, e surge no auge de uma onda ataques no Sudoeste do Paquistão, na instável província do Baluchistão, e a poucos meses das eleições no país, marcadas para Janeiro de 2024.

"O bombista detonou os explosivos perto do veículo do superintendente-adjunto da polícia", disse à agência Reuters o inspector-geral-adjunto da polícia do Baluchistão, Munir Ahmed.

A explosão ocorreu perto de uma mesquita onde vários fiéis se tinham juntado para assistirem a uma procissão que marca o dia do nascimento de Maomé, um feriado público no país.

Pelo menos 58 pessoas ficaram feridas, incluindo algumas com ferimentos muito graves, disse Abdul Rasheed, um responsável pelos serviços de saúde locais.

O Paquistão está a ser palco de um ressurgimento de ataques de grupos islamistas, que se seguiu ao fim de um cessar-fogo entre as tropas governamentais e os taliban paquistaneses, uma organização composta por vários grupos radicais. Segundo a Reuters, os taliban negaram qualquer responsabilidade pelo ataque desta sexta-feira.

O ministro da Administração Interna do Paquistão, Sarfraz Bugti, referiu-se ao atentado como "um acto hediondo".

Em Julho, mais de 40 pessoas foram mortas num ataque suicida na província de Khyber Pakhtunkhwa, no Noroeste do Paquistão, também durante uma cerimónia religiosa.