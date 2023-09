Moradores de Linda-a-Velha temem má vizinhança da “Cidade do Padel”

Vão ser construídos 17 campos de jogo no Jamor junto a uma zona residencial. Moradores estão assustados com as consequências e lançaram um abaixo-assinado.

Chamam-lhe a “Cidade do Padel”. Num terreno de 15 mil metros quadrados cedido pela Câmara Municipal de Oeiras, junto à mata do Jamor, está planeada a construção de 17 campos deste jogo mais um conjunto largo de infra-estruturas de apoio. O problema é que a “cidade” fica também junto a prédios de habitação em Linda-a-Velha e os moradores temem que as suas vidas sejam transformadas num pesadelo. Para já, avançaram com um abaixo-assinado a pedir que o projecto seja construído noutro local. Câmara de Oeiras diz que o processo ainda está em fase de verificação.