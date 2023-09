Coleccionador de Paris oferece passeios em carros de filmes famosos: do Carocha a réplica do DeLorean

Sonha em dar uma volta num Volkswagen Carocha como nos filmes de Herbie, num muscle car ao estilo de Velocidade Furiosa ou numa réplica de um DeLorean de Regresso ao Futuro ? É isso que um coleccionador de automóveis francês oferece num novo museu automóvel a sul de Paris.

Num grande hangar em Etrechy, a 50 quilómetros a sul da capital, o antigo vendedor de automóveis Franck Galiegue, de 39 anos, expõe uma colecção de 43 carros antigos que apareceram em filmes famosos ou réplicas desses automóveis.

Galiegue, que começou a coleccionar carros aos 21 anos, disse que uma das suas peças principais é um dos dois Chevrolet Chevelle Malibu dos anos 70 que restam e que Ryan Gosling conduziu no filme de acção Drive - Risco Duplo (2011).

“É frequente haver vários carros de reserva nos filmes, uma vez que fazem acrobacias e partem alguns. Neste caso, usaram três — um ficou completamente destruído e só restam dois: este e o outro, que o Ryan Gosling possui e conduz em Los Angeles”, contou à Reuters.

O Chevelle não pode ser alugado, mas a operação Movie Cars Central de Galiegue oferece aos visitantes pagantes a oportunidade de darem uma volta em mais de dez modelos de carros antigos, na sua maioria fabricados nos EUA, que apareceram em filmes. “Eu queria fazer algo como um museu, mas que fosse algo vivo, para que as pessoas pudessem conduzir os carros, quer aqui no nosso terreno, quer na estrada”, disse.

Um desses carros é um DeLorean, transformado para se assemelhar à máquina de viajar no tempo do filme de 1985 com Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Galiegue também possui dois batmobiles, incluindo uma réplica do que aparece no filme Batman de 1989, realizado por Tim Burton, um Ford Gran Torino da série Starsky & Hutch (1975) e o Ferrari 398 GTS de Magnum, P.I.. Já da saga Velocidade Furiosa possui 12 carros, oito dos quais são originais.

O museu terá em breve três novos carros, incluindo um do filme RoboCop de 1987.