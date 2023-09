Novas saladas (deliciosas) para entrar no Outono em grande

Que as saladas são exclusivas do Verão é um mito. O tempo quente pede frescura, sim, mas o tempo mais seco e frio, em princípio, traz a necessidade de uma reformulação na alimentação que não tem de ser menos saborosa só porque de repente as temperaturas baixaram. Um prato maioritariamente constituído por tons verdes vivos pode ser a salvação de um dia em que nos apetece algo diferente, estamos aborrecidos e sem ideias para pensar em refeições, ou em que simplesmente não nos apetece cozinhar. Aliás, no regresso à rotina do trabalho e da escola, as saladas "com um toque de mac" podem ser a solução mais prática e saborosa de todas.

E se lhe dissermos que agora tem ainda mais opções à sua disposição? A McDonald’s acaba de lançar duas apetitosas novidades na secção de saladas que prometem trazer cor até aos dias mais cinzentos.

Presente em Portugal há mais de 30 anos, a marca continua a surpreender-nos com estas novidades que podemos encontrar na maioria dos 195 restaurantes McDonald’s (dos quais cerca de 90% são geridos por franquiados), e que conta ainda com dezenas de combinações de ingredientes e McMenus.

Mas falemos então das novidades da McDonald’s para esta rentrée: as saladas Crunchy & Bacon e a Pasta Supreme. A acompanhá-las, surge ainda um novo conceito inovador de McMenu, que passa a permitir adicionar dois Chicken Delights ou quatro McNuggets à salada, para além dos acompanhamentos – batatas pequenas, sopa ou fruta, e ainda bebida à escolha, que vai da água aos refrigerantes, passando pela limonada. Não esquecer que estão disponíveis três molhos distintos: molho vinagrete (azeite e vinagre), molho César, e molho de mostarda e mel. Mais completo e descomplicado que isto? É difícil. Agora, em que ocasiões devemos escolher uma destas novas propostas do restaurante que todos conhecemos?

O jantar de família durante a semana

Todos sabemos quão difícil é organizar um jantar a meio da semana com vários membros da família. Uma visita a um restaurante McDonald's pode ser uma excelente decisão, pois permite dar um passeio ou relaxar do stress do dia-a-dia. No entanto, se preferir uma opção mais "caseira" pode sempre optar pelo take away ou o McDrive, é rápido, com o mesmo sabor e nem precisa de pratos. Em qualquer dos casos, há uma das novas saladas perfeita para esta ocasião, porque reúne ingredientes consensuais e deliciosos. A Pasta Supreme tem queijo de cabra, maçã, nozes e passas, sendo servida numa base de mistura de folhas baby de alface verde e vermelha, rúcula, tomate cherry inteiro e massa em espiral. É fresca e, simultaneamente, diversificada no palato, o que agradará a miúdos e graúdos. Quem sabe, juntar ao pedido uns Chicken Delights, para se tornar ainda mais saborosa, seja uma bela ideia.​

Um almoço com "toque de Mac"

Na correria da semana nem sempre é fácil organizar as refeições, principalmente os almoços. O trabalho, a ida ao ginásio ou o jogo de padel, as crianças, os jantares com amigos, são muitas as tarefas e os compromissos que temos pela frente. É sempre uma mais-valia ter à disposição opções rápidas, mas saborosas, como as novas saladas McDonald's. Uma refeição com "toque de Mac" que nos deixa mais preparados e bem dispostos para o resto do dia.

O almoço descontraído de Domingo

Se há dia em que queremos descansar e respirar fundo para arrancar com uma nova semana daí a 24h, esse dia é o domingo. Uma sugestão que ajuda a levantar os ânimos – e quem sabe repor energias pós-saída à noite de Sábado – é a salada Crunchy & Bacon. É composta por bacon, nachos e mix de queijos ralados, sendo servida com uma base de mistura de folhas de alface carvalho verde e iceberg, com tomate “intense” em cubos. Lá está, combinada com McNuggets torna-se do mais apetecível. Seja com amigos reunidos à mesa, ou apenas a dois, para partilhar ou para pedir em conjunto com outros McMenus, este pode tornar-se o programa divertido e cúmplice que contraria a melancolia deste dia da semana.​

Todos os outros momentos

Na verdade, qualquer oportunidade é boa para testar uma destas combinações frescas e saborosas, repletas de ingredientes que nos aconchegam o estômago. Assim, num almoço em família ou com amigos, as saladas tornam-se na alternativa ideal para os que lhes está a apetecer algo diferente, mas que não abdicam da experiência McDonald’s. Além destas novidades, continua a existir a opção da salada mista como acompanhamento em todos os McMenus, em alternativa às famosas batatas fritas.

As novas saladas estão integradas nos restaurantes e também disponíveis através de pedido take-away ou McDrive, desde 5 de Setembro.

O que está à espera para provar?