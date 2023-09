Flexibilidade escreve-se com Z

Perdoem-nos os trocadilhos, mas é difícil deixar sem comentário a autêntica revolução que a Samsung tem estado a realizar no mundo dos smartphones com os seus formatos dobráveis, tornando alguns dos seus modelos mais populares em autênticos tablets de bolso. Agora, com o anúncio da 5ª geração da sua gama Galaxy Z, que conta com a nova dobradiça Flex Hinge, a Samsung torna os seus dois líderes de mercado desta gama, o Galaxy Z Flip e o Galaxy Z Fold, mais compactos do que nunca, com um design ainda mais elegante e com um foco redobrado na performance (sim, é mais um trocadilho).

A nível de durabilidade, tanto o Galaxy Z Flip5 como o Galaxy Z Fold5 foram pensados para os impactos do dia-a-dia e para a sustentabilidade a longo prazo. O ecrã principal encontra-se mais protegido de todos os ângulos, com uma nova camada de dispersão de choque na frente e uma parte traseira repensada que torna o ecrã mais sólido. Com uma classificação IPX8 estes modelos são também resistentes à água, para que um dia bem passado ao lado da piscina não se torne subitamente num pesadelo.

Galaxy Z Flip5: criatividade máxima, tamanho mínimo

O Galaxy Z Flip5 é o sonho de todos os criadores de conteúdos e também de todos aqueles que são fãs de guardar todas as memórias em formato de fotografia. O Galaxy Z Flip mais compacto de sempre apresenta também um sistema único de dobragem que permite tirar fotos com as mãos livres nos ângulos mais criativos: é um tripé sempre à mão. Momentos inesquecíveis com amigos ou as fotos mais criativas a solo, com o Galaxy Z Flip5 tudo se torna possível sem ajuda alheia. Os adeptos de selfies também não foram esquecidos, com a Flex Window (maior nesta nova versão) a garantir selfies de elevada qualidade com a câmara traseira.

A auto-expressão não foi esquecida, com o Galaxy Z Flip5 a estar disponível em várias cores como o Mint, o Graphite, o Cream e o Lavender e uma vasta gama de acessórios para personalizar e adaptarem-se ao seu visual.

A Flex Window é outra das chaves para a forma flexível como o Galaxy Z Flip5 pode ser utilizado. A partir de agora é possível encontrar de forma rápida as informações mais úteis para o dia-a-dia sem abrir o dispositivo. Com a opção de widgets é possível verificar a meteorologia, controlar o sistema de música, consultar o calendário, actividade física diária ou outros - é um menu completamente flexível onde pode escolher consultar a informação que mais se adapta à sua vida. Até é possível responder a mensagens imediatamente, com a utilização de um teclado QWERTY completamente integrado na Flex Window.

Galaxy Z Fold5: trabalho é trabalho, diversão é diversão

Um PC, um tablet e um smartphone todos no mesmo dispositivo. Parece demasiado bom para ser verdade? E se ainda acrescentássemos uma bateria de longa duração e o desempenho mais potente da série Galaxy Z? Assim é o Galaxy Z Fold5: um híbrido por natureza, preparado para todas as funções. No fundo, é o sonho de todos os trabalhadores remotos ou simplesmente de quem tem de estar sempre ligado. Não há trabalho que não se faça, num dispositivo que se leva no bolso.

A parte mais impressionante e aquilo que continua a distinguir este Samsung é o que vemos à primeira vista: o ecrã principal de 7,6 polegadas, grande o suficiente para trabalhar de qualquer lado mas também para uma visualização expansiva de filmes e séries. No Fold5 o brilho máximo do ecrã aumentou mais de 30%, o que torna incomparável a qualidade de visualização no exterior, mesmo sob luz solar directa.

O Galaxy Z Fold5 está disponível em Icy Blue, Phantom Black e Cream.

No que diz respeito a periféricos, há um que casa na perfeição com o Samsung Galaxy Z Fold5: a S-Pen™​ Fold Edition, a caneta inteligente da Samsung, introduzida desde 2021, que é vendida em conjunto com a capa Slim S-pen™ Fold5​. Com a nova versão desta caneta inteligente a Samsung reinventou a experiência de escrita, prometendo produtividade em qualquer lugar: deste tirar notas numa reunião a rever uma apresentação, nenhuma tarefa importante é impossível. Para esta promessa exigente foi introduzido um novo processador, o Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform, que permite a utilização do ecrã superior do Fold5 com várias apps a correrem em simultâneo.

Contudo, o processador não se limita a garantir uma experiência de trabalho superior. O novo Snapdragon® utiliza IA para melhor os gráficos dos jogos mais exigentes e corrê-los de forma mais dinâmica, tirando partido de todas as potencialidades deste Samsung. Uma maratona de jogos não é de excluir, tirando também proveito do sistema avançado de arrefecimento que dissipa o calor de forma mais eficaz.