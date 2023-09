"A gestão de empresas e os gestores portugueses" é o tema da segunda conferência que assinala as comemorações dos 70 anos da Faculdade de Economia do Porto (FEP). O encontro que tem como intuito traçar um retrato do actual panorama empresarial nacional e debater o futuro conta com o contributo de José Fernando Pinto dos Santos (Professor INSEAD/UCP, Engenheiro UP e Gestor), Luís Reis (Administrador do Grupo Sonae e Professor FEP/PBS), Ana Paula Marques (Administradora do Grupo EDP, CEO da EDP-España), Jorge Farinha (Professor da FEP), com moderação de Victor Oliveira Ferreira (PÚBLICO).

O evento será transmitido em directo no site, LinkedIN, Facebook e YouTube do PÚBLICO.