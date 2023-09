Máquina “all black” arrasa a Itália

Com 14 ensaios, a Nova Zelândia derrotou os italianos por 96-17 no Mundial de râguebi.

Ao terceiro jogo no Campeonato do Mundo de râguebi, a Nova Zelândia deixou um sério aviso à concorrência. Depois da derrota na estreia contra a França e um triunfo expressivo, mas com uma exibição apenas q.b. contra a frágil Namíbia (71-3), os “all blacks” mostraram que não podem ser menosprezados.

Contra a Itália, mesmo poupando alguns jogadores importantes, os neozelandeses fizeram a melhor exibição até ao momento no Mundial 2023 e, com 14 ensaios, arrasaram a Itália: 96-17.

Com a fase das decisões cada vez mais perto e um duelo em perspectiva nos quartos-de-final com a competente Irlanda, a Nova Zelândia começa a subir o ritmo e precisou de apenas 22 minutos para marcar os quatro ensaios que garantiam o ponto de bónus ofensivo. No final, após 14 ensaios, castigaram a Itália com um resultado muito pesado.

Para este sábado, estão agendados três jogos, sendo que às 14h00, em Nantes, haverá o primeiro duelo sul-americanos num Campeonato do Mundo: Argentina-Chile.

A partir das 16h45, em Bordéus, num jogo importantíssimo no grupo de Portugal, Fiji defronta a Geórgia e, a fechar o dia (20h), a Escócia não deverá ter problemas contra a Roménia no Grupo B.