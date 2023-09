Domingos Soares Oliveira deixa Benfica e recebe 1,5 milhões de euros

O Benfica comunicou nesta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a saída de Domingos Soares de Oliveira, que tinha contrato até 2025 e exercia as funções de administrador da SAD desde Março de 2004. A vaga deixada em aberto por esta mudança será preenchida por Jaime Antunes.

Em comunicado, os "encarnados" informam que activaram um "pacto de não concorrência", dispondo-se a pagar 1,5 milhões de euros ao gestor, que assim ficará impedido de exercer funções semelhantes em qualquer clube europeu, nos próximos três anos, sob pena de ter de devolver o valor em causa.

"Essa renúncia ocorreu na sequência de contactos mantidos entre a Benfica SAD e Domingos Soares de Oliveira e, nesse âmbito, foi ainda celebrado um pacto de não concorrência, o qual produz efeitos imediatos e prevê a vinculação de Domingos Soares de Oliveira, tendo em conta as funções desempenhadas, a uma obrigação de não concorrência (com determinadas excepções territoriais) e ao pagamento, pela Benfica SAD a Domingos Soares de Oliveira, do valor de €1.500.000", pode ler-se.

Domingos Soares de Oliveira, que deverá rumar à Arábia Saudita para exercer funções semelhantes no Al Ittihad, havia chegado ao Benfica pela mão de Luís Filipe Vieira, há quase 20 anos, e será agora substituído no Conselho de Administração das "águias" por Jaime Rodrigues Antunes.