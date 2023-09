Um clássico para testar os motores após um arranque a frio

Com mais ou menos dificuldades, com mais ou menos sofrimento, FC Porto e Benfica têm globalmente cumprido as obrigações neste arranque de campeonato. Olhando para os resultados, os “dragões” têm sido ligeiramente mais competentes (e por isso lideram a Liga com um ponto de avanço sobre o rival); olhando para as exibições, os “encarnados” têm estado uns furos acima. O clássico desta 7.ª jornada (20h15, BTV) servirá, entre outros propósitos, para perceber qual dos motores terá condições para começar a carburar de forma mais fiável de agora em diante.

É a segunda vez que Benfica e FC Porto se encontram em 2023-24. No passado dia 9 de Agosto, o campeão nacional levou a melhor (2-0) e, com isso, conquistou a Supertaça, num jogo disputado em terreno neutro. No Estádio da Luz, porém, as agruras têm sido mais que muitas para as “águias”, que nos últimos 10 clássicos do campeonato venceram apenas dois e não ganham desde 2018.

As contas do passado nada pesarão no desfecho do 90.º embate entre os dois “grandes” em Lisboa, atestam ambos os treinadores. Sérgio Conceição destaca essencialmente a importância de um FC Porto “forte e preparado a nível motivacional” e sublinha que este é apenas um capítulo de uma saga maior que são as 34 jornadas do calendário.

“A I Liga é uma prova de regularidade. Não nos adianta estar muitíssimo bem num jogo, se, nos outros, isso não acontecer. Há humildade suficiente para perceber que, do outro lado, está o campeão nacional, com atletas de altíssimo nível. Nós também os temos e queremos muito ganhar mais uma batalha para que, no final da época, a sua importância seja visível nos títulos conquistados”.

Para isso, o FC Porto terá de resolver dois problemas. Um prende-se com a necessidade de encontrar um “onze” estável, que dê ao treinador as garantias que nas últimas épocas encontrou rapidamente — e esse processo tornar-se mais difícil com a chegada tardia de vários dos actuais reforços. O outro passa pelas lesões que têm afectado o plantel e que deverão tirar da equação, para este clássico, os centrais Marcano e Pepe (a confirmar-se que ainda não estará disponível), o lateral Zaidu e os avançados Evanilson e Namaso.

Estes condicionalismos têm contribuído para um FC Porto sólido nos resultados, é certo, mas errático no rendimento. Muito menos capaz do que em tempos recentes de chegar com qualidade a zonas de definição, a equipa tem sofrido com adversários que baixam o bloco e exploram bem os ataques rápidos — venceu todos os jogos da Liga pela margem mínima e quatro deles com o golo decisivo a ser obtido já no tempo de compensação.

Em média, o FC Porto está a criar 2,8 grandes ocasiões por jogo (e leva dois remates aos ferros), enquanto o Benfica chega às quatro (e seis bolas nos postes ou barra). Mas o maior volume ofensivo dos “encarnados”, que até tiveram uma entrada em falso na Liga, com uma derrota no Estádio do Bessa, também não se tem traduzido em vitórias tranquilas. Por um lado porque a equipa nem sempre tem sido capaz de controlar as vantagens com bola, por outro porque tem desaproveitado muitos dos lances flagrantes que tem construído para “matar” os jogos.

“Penso que veremos um futebol de topo entre duas grandes equipas, que se respeitam muito. Será muito difícil e exigente, mas nós já temos muita experiência nestes jogos. A atmosfera está boa, os jogadores estão em boa forma”, adiantou Roger Schmidt, treinador das “águias”, ressalvando que esta é “uma boa oportunidade de poder ganhar três pontos a um adversário directo”.

Ao que tudo indica, o técnico alemão poderá contar com a equipa praticamente na máxima força, já que Alexander Bah e Di María estarão aptos a competir — e, se assim for, terão fortes probabilidades de serem titulares. A dúvida maior, nesta altura, prende-se com o eixo da defesa: António Silva regressa ou mantém-se a aposta em Morato? “Até agora, ainda não decidi nada para amanhã [hoje]”, vincou o treinador da equipa que mais tempo passa no último terço do campo.

Aconteça o que acontecer no Estádio da Luz, beneficiará sempre o Sporting, que só depende de si próprio para se manter no topo da classificação (seja de forma isolada ou a par do FC Porto). Mas os holofotes da jornada estarão, inevitavelmente, apontados a um clássico que contará, como sempre, com casa cheia.