Chuvas torrenciais provocaram inundações repentinas em Nova Iorque

Um aviso de inundações rápidas entrou em vigor para a cidade de Nova Iorque, com previsões de grandes quantidades de chuva num curto espaço de tempo, informou o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

A precipitação extrema levou a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, a declarar estado de emergência na cidade de Nova Iorque, em Long Island e no vale do Hudson.

As inundações causaram grandes perturbações no sistema de metro de Nova Iorque e no serviço de comboios suburbanos Metro North, de acordo com a Agência Metropolitana de Transportes. Algumas linhas de metro foram totalmente suspensas, incluindo a G, que liga Brooklyn e Queens, e muitas estações foram encerradas.

Cerca de 18 milhões de pessoas na área metropolitana de Nova Iorque e noutras grandes cidades ao longo da Costa Leste estavam sob avisos de inundação, vigilância e aconselhamento do serviço meteorológico.