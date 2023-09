Nova Iorque debaixo de água: metro encerrado, escolas inundadas

A circulação em alguns troços do metropolitano de Nova Iorque, um dos mais agitados do mundo, foi interrompida por causa das chuvas torrenciais que atingiram a cidade norte-americana esta sexta-feira, depois de uma semana já marcada por precipitação intensa. A linha G, que liga Brooklyn e Queens, ficou paralisada e muitas estações foram encerradas depois de a chuva ter invadido os túneis do metropolitano.

Em apenas três horas caiu tanta chuva em Brooklyn como a média da precipitação ao longo de um mês. Kathy Hochul, governadora da cidade, declarou o estado de emergência e avisou que "este é um evento climático muito desafiador", que causa "risco de vida": "É preciso que todos os nova-iorquinos prestem atenção a esse aviso para que possamos mantê-los seguros", disse, apelando à população que permaneça em casa. Há escolas a inundar, mas não há crianças em risco.

Este mês já se tornou o segundo Setembro mais chuvoso da história da cidade de Nova Iorque, segundo o Serviço Meteorológico Nacional, que já tinha emitido avisos de "inundações repentinas" em Manhattan, Brooklyn e Queens. Também há avisos meteorológicos activos em Bronx, Staten Island e Jersey City. É tudo resultado de uma tempestade que se está a mover para leste.