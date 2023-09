Jogos Santa Casa exploram nova lotaria europeia a partir de Novembro

É mais um jogo a ser lançado, desta vez destinado a um público-alvo mais jovem. O prémio não é imediato e vai resultar em pagamentos mensais, de acordo com o conceito conhecido por Win for Life.

Portugal e outros sete países europeus vão lançar um novo jogo de apostas simples, como as que são feitas no Totoloto ou o Euromilhões, a partir de Novembro. O diploma do Governo para a criação deste novo jogo deverá ser aprovado em Conselho de Ministros nesta quinta-feira a tempo de ser lançado como previsto, no âmbito de uma estratégia europeia, a 6 de Novembro, depois do percurso legislativo que passará pela promulgação, publicação em Diário da República, e entrada em vigor do jogo no dia imediatamente a seguir.