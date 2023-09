O fim da liderança de Luís Montenegro começou no Funchal

A cereja em cima do bolo da humilhação montenegrista: Miguel Albuquerque decide em 24 horas fazer um acordo com o PAN. “Porque escolhi.”

Talvez 99% dos portugueses não tenham visto, porque as eleições na Madeira não são o programa mais popular de domingo à noite. Talvez a maior parte do eleitorado do PSD não tenha visto, porque àquela hora a SIC estava a dar Casados no Paraíso. Mas os militantes do PSD viram – e, sobretudo, os barões do PSD não esquecem que viram. A liderança de Luís Montenegro acabou no dia 24 de Setembro de 2023 nas ruas do Funchal.