Quem tem razão?

No meu bairro, felizmente ou infelizmente, existe todo o tipo de pessoas. Quem gosta do bairro, quem não gosta do bairro, quem tolere o bairro, quem não tolere pessoas que toleram o bairro, entre outras tantas. Todos os dias há discussões, umas mais, outras menos acesas, sobre quem tem razão, sobre que liberdades deverão existir, que direção deverá o bairro tomar. Curiosamente, ou não, nunca se chega a um consenso. Cada um está tão convicto da sua razão que não dá oportunidade para tentar perceber a razão do outro e tentar chegar a um meio termo. (…)

Neste tipo de bairros não é permitida a liberdade de ser diferente, pensar diferente ou ter razões diferentes; existe o conceito de liberdade que alguns defendem, não havendo espaço, nem liberdade, para outras liberdades. Não seria melhor um bairro que, ao invés de termos crianças a atirar tinta verde, a tirar a liberdade de outras crianças irem à escola, a baixar as calças, tivéssemos jovens que fazem protestos cordiais e apropriados? Que interrompam entrevistas de ministros do Ambiente para intervir com propriedade, com argumentos sólidos e válidos, com preocupações, com soluções, com respeito; em que todos respeitamos e somos respeitados; em que todas as intervenções e contribuições acrescentam algo. Não daria mais gosto viver nesse bairro?

João Ribeiro, Carregado

Alterações climáticas

Enquanto seis jovens portugueses interpuseram em 2020, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, uma ação contra 33 países europeus por não estarem a cumprir com as suas obrigações para minimizar os impactos das alterações climáticas, e só por estes dias (2023) irão ser ouvidos, outro grupo optou por não esperar este tempo todo para se manifestar e, atuando na hora, atiraram ao ministro do Ambiente qualquer coisa “verde”, sugerindo querer antes energia verde do que a energia atual, num programa da CNN patrocinado pela Galp e pela EDP. Duas formas distintas de se manifestar, mas com o mesmo objetivo. Acho bem que sejam os jovens a manifestar-se. Digamos que estão a trabalhar para eles. Eu, com 82 anos, já senti na pele, este ano, essas alterações. O que sofrerão os jovens de hoje quando chegarem à minha idade, se nada for feito que arrepie este caminho?

José Rebelo, Caparica

Isto não é sobre Carmo Afonso

Isto não é sobre Carmo Afonso, é sobre aqueles com responsabilidades sociais de viver numa sociedade livre e sem medo que vêm defender actos de vandalismo à pala de uma “luta justa”. Não, Carmo Afonso, estes vandalismos têm de ser pesadamente punidos. Se em vez de tinta, fosse um ácido, ou uma bomba?

Estas acções são perpetradas por gente hipócrita, que não prescinde dos seus telemóveis fabricados nos países mais poluentes do mundo. Aí, nunca vi quaisquer acções. Se querem ajudar à transição energética, discutam com seriedade todas as soluções e escrutinem as soluções. Discutam o nuclear, a mais limpa das energias, escrutinem as chamadas “renováveis”, os seus custos de produção e os custos de reciclagem. Não podem os países com as democracias mais sólidas arcar com toda a responsabilidade pela “limpeza” do planeta, quando ainda por cima serão os menos responsáveis. (…)

António Lamas, Montijo

Prateleiras vazias

Já todos vimos imagens de supermercados onde os produtos básicos têm preços tabelados e acessíveis, mas as prateleiras estão sistematicamente vazias. Isto acontece em países onde, na incapacidade de permitir uma normal criação de riqueza e uma atividade económica sã, os governos centralizadores, incompetentes e hiperlegisladores entendem que, decretando preços baixos e outras limitações, o problema se resolve.

O resultado dessas abordagens são as prateleiras vazias. Encontro algumas semelhanças com o que se passa atualmente no mercado da habitação. Há falta de casas, para vender, especialmente para arrendar, e as soluções governativas passam por travar rendas e outras diretivas restritivas. Se estas “prateleiras” já não estavam muito recheadas, não é assim que se vão compor, pelo contrário. É difícil de entender?

Carlos Sampaio, Esposende

Banca e senhorios

Logo que sair o diploma do Mais Habitação e o Governo congelar mais uma vez as rendas de casa, iremos verificar que em relação ao valor das taxas de juro cobradas pelos bancos verdadeiramente não se lhe toca (há um simples protelamento), mas o aumento das rendas é cortado, levando a que os senhorios tenham de suportar esse custo (pois se irá repercutir todos os anos). Não percebemos porque são tratados de forma tão diferente o senhorio (que tem ainda despesas de manutenção mais caras) e o banco, que não sofrerá qualquer redução no juro do empréstimo.

Ricardo Charters-d’Azevedo, São Pedro do Estoril