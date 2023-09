A privatização da TAP, o novo aeroporto de Lisboa e a roda da bicicleta

É bem possível que a empresa apresente lucros referentes ao ano de 2023 no momento em que se fecharem as propostas de compra, expondo aos interessados o sucesso dos números.

Ainda há poucos meses a TAP andava nas bocas do mundo pelas piores razões. O polémico pagamento de uma indemnização a uma administradora que saiu da companhia aérea desembocou numa comissão parlamentar de inquérito em que ficaram à vista as entranhas do que se passava naquela empresa, de como se tomavam decisões, e a forma como a TAP se relacionava com o Governo.