Grande Hotel de Paris, um “livro vivo de história” reaberto no Porto: novo capítulo aos 146 anos

Fecham-se as cortinas, fica o silêncio e uma viagem no tempo, para nós e para o Grande Hotel, revisto e aumentado: o hotel mais antigo do Porto tem agora mais um edifício e quase o dobro dos quartos.

Quem caminha pela Rua da Fábrica distraído pelos pensamentos do dia-a-dia talvez não repare que no número 27 existe um “livro vivo de história”. Era assim que nos referíamos ao Grande Hotel de Paris em 2017 e a expressão continua a fazer sentido, agora que soma 146 anos de existência e depois de uma remodelação profunda. A fachada daquele que é o hotel mais antigo do Porto mantém-se desde 1877, agora maior, graças à aquisição do edifício ao lado, que permitiu aumentar o número de quartos sem desvirtuar a simetria que a caracteriza.