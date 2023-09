Inovar na liderança sem “academicismos”

Potenciar a liderança e melhorar a tomada de decisão são alguns dos objectivos a que a AESE Business School se propõe com as novas edições do Programa de Gestão e Liderança (PGL) e do Programa de Direcção de Empresas (PDE), que arrancam no final de 2023 e início de 2024, respectivamente.

Segundo José Fonseca Pires, director da escola de negócios, estes programas são “compatíveis com a agenda dos dirigentes e executivos, sem que o desenvolvimento das suas competências de gestão e de liderança implique suspender a sua responsabilidade profissional ou prejudicar a sua vida familiar”.

Cada programa dura, em média, 22 semanas e pressupõe a presença em dois meios-dias de trabalho semanal, permitindo aos participantes “manter a sua actividade nas empresas e aplicar imediatamente os conhecimentos adquiridos ao longo da formação”, explica o director.

Estas formações incluem a utilização do Método do Caso, criado na Harvard Business School e utilizado também na IESE Business School da Universidade de Navarra – escola parceira da AESE – fazendo com que estas “matérias sejam tratadas de forma relevante, rigorosa e com impacto, não com academicismos”, como defende José Fonseca Pires.

“É muito frequente ouvir os participantes dizerem que os casos estudados contribuem para fazê-los parar, pensar sobre o que está a ser feito nas suas empresas e introduzir aspectos de melhoria”, refere.

Transformação e desenvolvimento contínuos

A partir de 12 de Outubro e até 22 de Fevereiro de 2024, a sede da AESE Business School, em Lisboa, recebe o Programa de Gestão e Liderança, que ruma a norte entre 26 de Fevereiro e 8 de Julho do próximo ano, decorrendo no Hilton Porto Gaia.

Este programa destina-se a gestores de projecto com pelo menos cinco anos de experiência, com elevado potencial na organização e que possam aspirar a posições de directores departamentais ou de primeira linha. O objectivo é desenvolver ferramentas de gestão e de liderança que resultem em soluções de valor acrescentado para o negócio.

“Os nossos programas para executivos propõem um processo de transformação e de desenvolvimento das competências dos participantes, complementados com actividades de executive coaching, que propiciam a melhoria do autoconhecimento e a obtenção de ferramentas de desenvolvimento pessoal e profissional”, assegura o responsável.

“É muito frequente ouvir os participantes dizerem que os casos estudados contribuem para fazê-los parar, pensar sobre o que está a ser feito nas suas empresas e introduzir aspectos de melhoria.” José Fonseca Pires, Director da AESE Business School

Já o Programa de Direcção de Empresas tem como alvo os directores departamentais e de primeira linha com pelo menos dez anos de experiência em cargos directivos.

A próxima edição realiza-se no Hilton Porto Gaia, entre 30 de Janeiro de 2024 e 19 de Junho e a edição seguinte terá lugar na sede da escola, na capital, entre 1 de Fevereiro e 26 de Junho do próximo ano.

Além do aperfeiçoamento das capacidades directivas e de resolução de problemas, este programa é ainda complementado com formação na IESE de Madrid, permitindo aos participantes conhecer diferentes culturas organizacionais e contactar com outros contextos empresariais.

“As áreas académicas destes programas cobrem temas como política de empresa, operações, tecnologia e inovação, finanças, comportamento humano na organização, marketing, entre outros, e garantem uma visão global da empresa e do negócio, benéficas ao florescimento do propósito corporativo e dos resultados”, acrescenta José Fonseca Pires.

Ambos os programas contam com 30 vagas e são o pontapé de saída para quem queira mais tarde prosseguir para um MBA executivo, com a duração de dois anos, de forma a aprofundar conhecimentos nestas matérias.

Visão humanista e inovação

A AESE Business School foi criada em Portugal em 1980 com o foco na inovação da formação para a gestão e administração de empresas.

Neste campo, o director da AESE Business School sublinha que a aprendizagem ao longo da vida (lifelong learning) “é uma necessidade, não é uma buzzword”.

Seja porque as carreiras profissionais podem potencialmente durar mais; seja porque “as diferentes fases da vida implicam uma modelação frequente das prioridades”; seja por motivos conjunturais (“a imprevisibilidade e a menor segurança laboral e de contexto recomendam uma aposta nas competências e no talento”) ou mesmo porque os profissionais têm de se adaptar às tendências actuais, é essencial que os líderes continuem a aprender.

Actualizar conhecimentos, bem como cultivar uma visão humanista são, assim, peças importantes do puzzle da boa liderança.

“O futuro, tal como o vislumbramos, parece exigir dos líderes duas características: uma visão humanista, quer dizer, colocar as pessoas no centro, como finalidade da sua acção; e capacidade de incorporar criteriosamente a inovação, seja tecnológica ou organizacional”, afirma José Fonseca Pires.