Função Pública: só salários até 1070 euros conseguem ganho real face a 2023

Previsões do Governo apontam para inflação de 5,1% em 2023 e se isso se confirmar só os salários mais baixos ganham poder de compra no próximo ano. Ajudas de custo e trabalho extra serão revistos.

Com a proposta de aumentos salariais para 2024, apresentada nesta quarta-feira aos sindicatos, apenas os funcionários públicos com salários até aos 1070 euros brutos conseguirão compensar a inflação prevista para 2023 e ter ganhos de poder de compra. Se a referência for a estimativa da inflação para 2024, o universo de trabalhadores que conseguirão algum aumento real do seu rendimento alarga-se aos que ganham até 1807 euros brutos.