Japão derrota Samoa e ameaça os “pumas”

Num jogo com três ensaios para cada selecção, os nipónicos somaram o segundo triunfo no Mundial de râguebi (28-22).

Era um duelo importante para as contas finais do Grupo D e, no final, colocou o Japão como a principal ameaça à Argentina na luta por um lugar nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de râguebi. Em Toulouse, palco onde Portugal empatou com a Geórgia, o Japão mostrou mais disciplina e consistência, conseguindo um triunfo por 28-22.

Num grupo onde a Inglaterra tem já pé e meio na fase seguinte, no confronto entre nipónicos e samoanos estava em causa a lutar com a Argentina pelo segundo lugar, mas também a possibilidade de garantir a terceira posição no grupo, que dará de imediato o apuramento para o Mundial 2027.

No final, numa partida com três ensaios para cada lado, o Japão beneficiou de Samoa ter jogado quase toda a segunda parte com 14 jogadores – expulsão de Ben Lam -, conseguindo assim somar o segundo triunfo na competição.

Desta forma, o Grupo D é liderado pela Inglaterra com 14 pontos, seguida por Japão (9), Samoa (6), Argentina (4) e Chile (0) – os argentinos têm menos um jogo.

O Campeonato do Mundo prossegue nesta sexta-feira, com um jogo do Grupo A que é um clássico na competição: pela sétima vez em dez edições, Nova Zelândia e Itália defrontam-se na fase de grupos.

Seja em Mundiais ou em jogos-teste internacionais, o saldo dos “all blacks” contra os “azzurri” é 100% vitorioso – 14 vitórias neozelandesas – e, no confronto em Lyon (20h, SPTV3), que assinalará a despedida dos italianos do Mundial 2023, não deverá ser diferente.