O Sol do Futuro, o Criador e outros filmes para ver esta semana

Giovanni é realizador e marido de Paola, uma produtora de cinema com quem trabalha há anos. Enquanto ele se dedica a uma longa-metragem sobre a Revolução Húngara de 1956, ela começa a trabalhar numa outra produção cinematográfica, algo que o deixa bastante ressentido.

E tudo parece estar contra o projecto de Giovanni: a indústria cinematográfica enfrenta mudanças de paradigma difíceis de contornar, o seu casamento aparenta alguns sinais de estar em crise e o co-produtor do seu filme está à beira da falência. Com tudo isto a acontecer ao mesmo tempo, ele vê-se a repensar a forma como encara a vida e a própria arte, a quem se entregou de corpo e alma.

Estreado no Festival de Cannes, onde esteve em competição, esta produção franco-italiana foi realizada, escrita e protagonizada por Nanni Moretti — célebre por Querido Diário, Abril, O Quarto do Filho, Habemus Papam, Minha Mãe ou Três Andares —, que aqui contracena com Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Valentina Romani e Mathieu Amalric.

Num futuro não muito distante, a Humanidade encontra-se em perigo de extinção após uma máquina de inteligência artificial ter detonado, intencionalmente, uma bomba nuclear que tornou o mundo quase inabitável. Desde essa altura, numa luta de sobrevivência, os seres humanos enfrentam um exército de autómatos que se rebelaram contra os seus criadores.

Joshua, ex-agente das forças especiais, tem como missão encontrar o “Criador”, uma entidade de inteligência artificial (IA) que desenvolveu uma arma capaz de destruir toda a raça humana. Joshua e a equipa que coordena seguem caminho em direcção ao território ocupado, de forma a completar a missão. Mas o que vão descobrir é algo muito perturbador: a arma que tem de ser destruída é uma criança.

Este épico de ficção científica tem os perigos da IA como pano de fundo e conta com Gareth Edwards (Zona Interdita, Rogue One: Uma História de Star Wars, Godzilla) na produção, na realização e também no argumento, que foi escrito a quatro mãos com Chris Weitz (que, tal como o irmão Paul, é um dos responsáveis pelos filmes American Pie ou Era Uma Vez Um Rapaz).

Os papéis principais são assumidos por John David Washington (filho de Denzel), Gemma Chan, Ken Watanabe, Madeleine Yuna Voyles, Allison Janney e o cantautor country Sturgill Simpson.



Para este filme, Edwards assume ter-se inspirado numa série de clássicos do género: Lua de Papel (1973), de Peter Bogdanovich; Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola; E.T. O Extraterrestre (1982), de Steven Spielberg; Blade Runner - Perigo Iminente (1982), de Ridley Scott; Refém de Boa Vontade (1984), de Stephen Frears; Rain Man, Encontro de Irmãos (1988), de Barry Levinson; Akira (1988), de Katsuhiro Ôtomo; e Baraka (1992), de Ron Fricke.

Na madrugada de 6 de Outubro de 1973, o secretário militar da primeira-ministra israelita, Golda Meir (1898-1978), foi avisado pelos serviços de informação que, às seis da tarde desse mesmo dia, os exércitos do Egipto e da Síria dariam início a uma ofensiva contra Israel.



Para os judeus, era um dia santo, o Yom Kippur (Dia da Expiação). Já os muçulmanos estavam em pleno Ramadão. Golda reúne-se com o ministro da Defesa e outros dirigentes e decreta a mobilização de todos os reservistas, recusando um ataque aéreo prévio aos aeroportos árabes, temendo as repercussões internacionais.

Com sete vezes mais tropas do lado inimigo, o ataque árabe é antecipado e, às duas da tarde, os tanques egípcios atravessam o Canal do Suez e ultrapassam a linha Bar-Lev​. A esperança que resta aos israelitas é o apoio dos EUA, através das negociações com o secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger.

Um drama político que retrata a determinação da "Dama de Ferro de Israel" num momento crucial da história do seu país, durante a invasão que seria conhecida por Guerra de Yom Kippur.

Com assinatura do israelita Guy Nattiv (Skin - História Proibida), o elenco conta ainda com a participação de Liev Schreiber, Zed Josef, Claudette Williams, Henry Goodman e Emma Davies.

Depois de três biopics, Neruda (2016), Jackie (2016) e Spencer (2021), filmes supostamente idiossincráticos mas, mais evidentemente, instrumentais no percurso de internacionalização do realizador chileno, O Conde é uma espécie de regresso a casa de Larraín, retomando a sua obsessão, o seu trauma de sempre: o odioso regime de Augusto Pinochet (1915-2006), imposto pelo golpe de Estado que derrubou Salvador Allende (1908-1973).

Em competição pelo Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, foi galardoado com o prémio Osella de Ouro - ​Melhor Argumento.

Disponível na Netflix

É Verão em Lisboa. David, de 14 anos, foi criado com a mãe e o avô. Quando o velho senhor fica gravemente doente e é hospitalizado, a mãe decide passar lá as noites, esperando o momento da inevitável morte.



David recusa-se a entrar no hospital ou a encarar a possibilidade da partida do homem que o criou. O vazio pela falta do avô e da mãe obriga o rapaz a tornar-se o homem da casa e a entrar precocemente na idade adulta.



Estreado no Festival de Cinema de Veneza em 2015, um filme sobre as dores do crescimento que marcou a estreia de João Salaviza na longa-metragem depois das curtas Arena (2009, Palma de Ouro em Cannes), Cerro Negro (2011) e Rafa (2012, Urso de Ouro em Berlim).

Disponível no Videoclube Zero em Comportamento