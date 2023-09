Vila Verde recebe a Festa das Colheitas com “19 sopas diferentes”, artesanato e música

O município de Vila Verde, no distrito de Braga, recebe entre 4 e 8 de Outubro a Festa das Colheitas, com 118 expositores e 140 stands, numa "aliança entre as tradições e a modernidade".

Em comunicado, a Câmara de Vila Verde diz que, "num verdadeiro palco ao vivo com o melhor do mundo rural e da agricultura", a Festa das Colheitas —​ XXXI Feira Mostra de Produtos Regionais vai decorrer "com um programa intenso e variado, marcado por eventos que destacam a aliança entre as tradições e a modernidade".

"São cinco dias de espaço aberto para ver, apreciar, sentir e degustar os produtos da terra e a autenticidade e generosidade das nossas gentes, resultado de um grande envolvimento da população e das mais diversas instituições", aponta a presidente da Câmara de Vila Verde, Júlia Rodrigues Fernandes (PSD).

Na apresentação do evento, ao lado dos vereadores Manuel Lopes, Michele Alves e Patrício Araújo, a autarca explicou os contornos de "um dos eventos âncora da estratégia de afirmação de Vila Verde como concelho diferenciador e destino turístico de excelência".

O programa inclui um festival gastronómico, concursos, exposição e venda de artesanato, produtos e alfaias agrícolas, espectáculos musicais, animação popular e tradições do mundo rural.

"Assumindo-se também como área de promoção da produção vinícola, o Festival Gastronómico envolve a participação de dois restaurantes e quatro tasquinhas, a que acrescem cinco espaços de petiscos e tapas dinamizados por associações do concelho", adianta o município.

A Festa do "Caurdo", com a disponibilização de 19 sopas diferentes, servidas por grupos folclóricos e etnográficos, é um dos eventos gastronómicos de referência e que vai já na vigésima edição, atraindo milhares de pessoas ao recinto do Campo da Feira.

A autarquia acrescenta que uma das maiores áreas de exposição destina-se a produtos agrícolas e gastronómicos, como doces, fumeiro, queijo, chocolate, vinho e azeite, enquanto a feira-mostra inclui artesanato diverso, desde bordados, linho, tecelagem, cestaria, trabalhos em madeira, bijuteria artesanal, entre outros.

Um magusto típico, uma desfolhada minhota e a pisada de uvas, assim como a XIX Feira Tradicional, fazem parte dos eventos em torno de "tradições agrícolas que convidam a reviver o passado", sempre acompanhados pelo folclore e tocadores de concertina.

"Em Vila Verde, temos orgulho na nossa identidade e na nossa ruralidade. Os produtos, o artesanato, as paisagens e as tradições das nossas gentes, como o Lenço de Namorados e Pica-no-chão, são património único e diferencia-nos neste contexto global", assume Júlia Rodrigues Fernandes.

A presidente da Câmara destaca o grande envolvimento de produtores, empresas, associações e outras instituições, "num território em que a tradição e a modernidade andam de mãos dadas".

"Um dos grandes segredos do sucesso que este dinamismo em torno do mundo rural tem no concelho de Vila Verde é a generosidade e a extraordinária dedicação das associações locais, das instituições, dos empreendedores e dos vila-verdenses que se mobilizam e se empenham para elevar a atractividade e a competitividade do território", sublinhou Júlia Rodrigues Fernandes.