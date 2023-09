Rui Rocha acredita que solução para futuro governo nacional será diferente da Madeira

Depois de anunciar que a Iniciativa liberal (IL) fica "desobrigada" de qualquer colaboração com o futuro governo regional da Madeira, Rui Rocha disse acreditar que o contexto para uma eventual solução governativa a nível nacional “será outro”. A posição foi assumida esta terça-feira à noite, em entrevista à CNN Portugal, horas depois de a IL ter criticado o acordo de incidência parlamentar com o PAN anunciado por Miguel Albuquerque, líder do PSD-Madeira, e que será convidado a formar governo.

Rui Rocha revelou ter havido contactos com a IL na noite eleitoral de domingo quando a coligação PSD-CDS perdeu a maioria absoluta na região autónoma, mas que não se repetiram nos dias seguintes. Questionado sobre se vê espelhada a nível nacional a solução da Madeira, com um acordo entre o PSD e o PAN, o líder dos liberais considerou haver uma “falta de sintonia entre PSD regional e nacional” e que na região “prevaleceu a visão de Miguel Albuquerque."

“Mantendo essa disponibilidade que assumi em Abril ou Maio, quando falei com o líder do PSD, é que a nível nacional o contexto será outro”, disse, referindo-se a um almoço com Luís Montenegro com vista à criação de uma alternativa ao PS sem coligações pré-eleitorais.

Apesar de ser crítico da solução governativa com o PAN, Rocha saudou a posição de Montenegro em afastar o Chega de alianças governativas na Madeira e no país. “O PSD tomou uma posição finalmente que parece clara sobre quem está e não está disponível para incluir em discussões. Isso é muito importante a nível nacional porque coloca a solução a nível nacional em determinado limite”, afirmou.

Sobre a preferência do PSD-Madeira pelo PAN, o líder dos liberais assumiu a versão de que a opção é a de que a IL “seria um partido exigente”. “Quem celebrou o acordo preferia um partido satélite, um partido maleável. A IL não tem pretensão a ser um partido maleável”, disse. Questionado sobre se a exclusão da IL se deveu a problemas entre o deputado eleito, Nuno Morna, e Miguel Albuquerque, Rui Rocha descartou essa hipótese: “Não creio que haja problemas. Houve um conjunto de contactos, na noite, por parte do PSD para conversar. Quem tem uma reserva, não toma iniciativa de contacto”.