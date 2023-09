Partilhas casa (ou quarto) com mais pessoas? Conta-nos

Sabemos que arrendar casa em Portugal não está fácil e conseguir não partilhar quarto com um desconhecido (ou vários) vai pelo mesmo caminho. Os elevados preços das rendas assim o obrigam e, em cidades como Lisboa e Porto, o valor a pagar por um espaço de poucos metros quadrados surpreende qualquer um. Procurámos quartos em vários sites de anúncios durante horas — e encontrámos soluções, no mínimo, questionáveis.

Encontrar uma casa para viver onde os espaços comuns não tenham sido convertidos em quartos, as marquises com uma cama não sejam descritas como “quartos individuais” ou se transformem numa casa de banho “privativa” apesar das janelas de parede a parede começa a ser raro. Este anúncio destina-se a estudantes e está para arrendar no centro do Porto, mas, na verdade, já vimos de tudo. As camas dispostas em fila e com lareiras a servir de cabeceira são o mais comum, tal como as despensas sem janelas. Também vimos corredores e locais de passagem que, com a ajuda de paredes falsas, funcionam como quartos.

Estamos à procura de pessoas que vivam nestas condições para darem o seu testemunho. Vives assim? Conta-nos e envia algumas imagens. Se quiseres, mantemos o anonimato.