Rapariga de 15 anos morre após esfaqueamento no Sul de Londres

Uma rapariga, de 15 anos, morreu esta manhã em Croydon, no Sul de Londres, depois de ter sido esfaqueada à porta do autocarro, no qual seguiria para a escola. O ataque terá acontecido por volta das 8h30 junto ao centro comercial Whitgift.

Uma testemunha disse que o motorista e uma mulher ainda tentaram reanimar a rapariga, mas sem sucesso. Segundo a Sky News, o óbito foi declarado no local por volta das 9h20. O suspeito, que alegadamente seria conhecido da vítima, foi detido cerca de 25 minutos depois.

A escola que a vítima frequentava, a Old Palace of John Whitgift School, afirmou que a comunidade precisará de tempo para ultrapassar o sucedido, conta a BBC. "Estamos chocados com a morte trágica e sem sentido da nossa estimada aluna", enviando as "mais profundas condolências à família da menina neste momento inimaginável e angustiante".

O superintendente-chefe disse estar "em contacto com a comunidade local, que está claramente tão preocupada como nós com este trágico incidente"; e o presidente da câmara londrina, Sadiq Khan, referiu que os seus pensamentos estão "com a família e os amigos desta jovem e com toda a comunidade, neste momento inimaginável e difícil". O autarca afirmou ainda, em entrevista à estação de rádio Greatest Hits, que promete "continuar a trabalhar dia e noite para acabar com o flagelo do esfaqueamento na cidade", concluiu.

Algumas pessoas ouvidas pela mesma fonte queixam-se da falta de acção por parte das autoridades para combater os esfaqueamentos que têm sido recorrentes na cidade. Só este ano já morreram 16 adolescentes na capital, sendo que 13 deles foram esfaqueados. A Associated Press explica, contudo, que o esfaqueamento de raparigas é muito pouco frequente.

O CEO da Ben Kinsella Trust, uma instituição de caridade anticrime contra o uso de facas, considera que alguns factores, como a "exclusão social, pobreza, privação, desigualdade, racismo", podem contribuir para a criminalidade e a violência. Patrick Green diz, de acordo com a Euronews, que o porte de facas por parte dos jovens se deve ao facto de se sentirem inseguros.

O problema não é recente. Um artigo do jornal australiano news.com.au, publicado em 2018, dava conta de que jovens que viviam nas áreas mais problemáticas começaram a usar coletes anti faca.