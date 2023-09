Meliá vai construir hotel em Viana do Castelo: 129 quartos

O grupo espanhol Meliá Hotels International vai construir no Parque da Cidade, em Viana do Castelo, um hotel de quatro estrelas, com 129 quartos, confirmou a câmara municipal, que emitiu o respectivo alvará.

"A Câmara de Viana do Castelo acaba de emitir o alvará de construção do futuro Hotel Meliã Viana, unidade hoteleira de 129 quartos que irá surgir no Parque da Cidade. No Dia Mundial do Turismo, o grupo espanhol Meliá Hotels International garante, assim, um investimento que vem reforçar a oferta hoteleira da cidade e do concelho", refere um comunicado enviado às redacções.

O anúncio de construção da nova unidade foi feito em 2020, pelo anterior presidente da câmara e actual secretário de Estado do Mar. Na altura, José Maria Costa referiu que o investimento do grupo espanhol na nova unidade orçava os 11 milhões de euros.

A nova unidade hoteleira "terá 123 quartos e seis suítes, uma zona de restauração e bar, zona de piscina interior e exterior, salas de conferências/centro de congressos, áreas de apoio, complemento e lazer para as pessoas, famílias ou grupos de amigos que estejam alojados, habitantes da cidade e periferia que queiram usufruir do empreendimento".

A C&C Architects - Arquitectura e Serviços já tinha avançado nas redes um vídeo com imagens do projecto:

"O município de Viana do Castelo está a dar sinais de recuperação, a bom ritmo, no que toca ao turismo, com os números dos quatro primeiros meses do ano de 2023, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a mostrarem que o número de turistas registado nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, é superior aos registados no período homólogo de 2019, considerado o melhor ano de sempre em termos turísticos", refere a autarquia.

De acordo com os mesmos dados, "Viana do Castelo alcançou, nos primeiros quatro meses de 2023, níveis 16% superiores aos anteriores à pandemia de covid-19, com a subida do número de dormidas de 66.674 de Janeiro a Abril de 2019 para 77.447 no período homólogo de 2023".

"As estimativas indicam que, nesses meses, o concelho vianense recebeu mais de 45 mil hóspedes, ou seja, 23% mais do que no mesmo período do ano de 2019 e 23% mais do que em 2022".