Coma Este Livro! Está na mesa o primeiro clube de leitura sobre comida

Chama-se Coma Este Livro e apresenta-se como o primeiro clube de leitura sobre comida em língua portuguesa. A ideia é ser um espaço de encontro online (e uma vez presencial), durante cinco meses (de Outubro até Fevereiro), para pessoas que gostam de ler sobre temas ligados à gastronomia e que falem português, seja em Portugal (com o custo de 59€), seja no Brasil (199 reais). Quem quiser participar deve inscrever-se até dia 1 de Outubro através do Instagram @comaestelivro.

Ao longo dos cinco meses, os participantes vão poder debater os cinco livros seleccionados pelos organizadores: o jornalista gastronómico brasileiro Rafael Tonon (colaborador da Fugas), o produtor cultural também brasileiro Eduardo Boorhem e a mestre em ciências gastronómicas portuguesa Francisca Feiteira.

O arranque, já em Outubro, será com o livro Eloquência da Sardinha, de Bill François, segue-se Comida Como Cultura do italiano Massimo Montanari, Cozinha Confidencial de Anthony Bourdain, Como Cozinhar Um Lobo de MFK Fisher, e As Revoluções da Comida, de Rafael Tonon.

A ideia surgiu em Maio de 2021 depois de Francisca Feteira e Eduardo Boorhem terem feito quatro edições do Mise en Place, um curso sobre comida e cozinha. Aí perceberam “o quanto as pessoas gostavam de falar sobre temas à volta do universo da comida”, mas constataram também que faltavam espaços para que isso pudesse acontecer.

Quando, no início deste ano, conheceram Rafael Tonon, decidiram em conjunto “tirar a ideia do papel”. A escolha dos livros baseia-se “na qualidade literária e no tópico”, explica Francisca. “Queríamos abordar história, sociologia, crónicas gastronómicas, sustentabilidade, futuro da comida e literatura”.

Tonon considera que a escrita de gastronomia tem passado por um bom momento com muitas obras a surgirem nas livrarias, incluindo várias em língua portuguesa. Este clube de leitura vai, na sua opinião, “provar que, quando falamos daquilo que comemos, falamos de muitas outras coisas, como comportamento, escolhas políticas, contextos sociais e perspectivas históricas”.

Como forma de assegurar que todos os assinantes terão acesso às obras, os organizadores fizeram uma parceria com a Livraria da Travessa, casa brasileira com uma filial em Portugal, e garantem a entrega em todas as partes dos dois países, com excepção dos Açores e Madeira.

No final, haverá um encontro presencial com todos os assinantes (em datas distintas em Portugal e no Brasil), com o foco em autores de língua portuguesa como o cronista português Miguel Esteves Cardoso e a brasileira Nina Horta. E, quem sabe, uma nova série de livros para ler e debater – ainda não há uma decisão final sobre a continuidade do projecto mas Francisca acredita que “há uma grande probabilidade” de isso acontecer.