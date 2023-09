Como preservar as peças favoritas do closet o ano inteiro

Os primeiros dias de Setembro trazem sentimentos contraditórios: por um lado, há a vontade de virar a página e entrar numa nova estação; por outro, podemos sentir alguma nostalgia e contrariedade no gesto de guardar as roupas de Verão, para as voltar a usar daqui a longos meses.

Pelo menos no que toca à paleta cromática do vestuário de Inverno, esta não tem, necessariamente, de passar a ser mais sóbria, escura ou neutra, como é a tendência predominante. Podemos — e devemos — continuar a usar as cores alegres do Verão, desde que consigamos que não percam a sua vivacidade com as lavagens sucessivas.

É exactamente esse cuidado especial que a novíssima Active Care da Hotpoint, uma máquina de lavar roupa de última geração, garante quando se fala deste assunto. Tanto mantém as cores vivas com uma lavagem delicada a 20 ºC¹, como tem um ciclo de lavagem inovador para remover nódoas, protegendo sempre as cores escuras das peças de roupa, duplicando a sua duração (isto é possível no programa Anti-Nódoas (testado em algodão) e com a opção Active Care activa). E sim, ter a certeza de que as roupas não perdem a sua vivacidade com as lavagens sucessivas é uma forma de triunfar sobre o tempo frio e mais melancólico. Vamos às especificidades?

Foto

Eficácia, funcionalidade e tecnologia de ponta

A Active Care tem incorporadas três tecnologias num só botão: é capaz de remover mais de 100 nódoas, a apenas 20 ºC, preservando as cores e os tecidos, graças à acção combinada das funcionalidades Active Mousse, Active Drum e Active Load. A primeira combina uma solução de água e detergente com poder de limpeza 60%² superior ao normal; a segunda consiste na capacidade de o motor “Inverter” dar dez movimentos diferentes; e a última optimiza a quantidade de água e a duração de cada lavagem, consoante a carga.

Entre as nódoas mais desafiantes que foram testadas estão as de pizza, de café, de tinta de caneta (bem sabemos como é difícil…), de leite com chocolate, de bronzeador ou de lama. Tudo nódoas, à partida, difíceis de remover, mas que dentro da Active Care como que se evaporam.

A pensar em todos: distraídos, sem tempo, amantes de design

Esta máquina de lavar roupa incorpora ainda o “Steam Refresh”, que usa o vapor para remover maus odores e relaxar as fibras das roupas num ciclo de 20 minutos, ideal para refrescar a roupa sem a lavar; e a opção “Steam Hygiene”, em que o vapor é injectado directamente dentro do tambor, depois do fim do ciclo de lavagem, para remover até 99,9%³ das bactérias. Duas modalidades úteis para quem quer despachar a missão de lavar a roupa de forma eficaz e cómoda.

Para quem não dispensa uma camisola de lã no tempo mais frio, a Active Care tem também um programa específico, a pensar na longevidade destas peças. O programa "Wool Care" foi aprovado pela Woolmark Company, um sinal de que a sua acção permite lavar peças de lã de forma eficaz, mas ao mesmo tempo tão delicada, que as suas camisolas continuam quentes e fofas (mesmo aquelas que não consegue mesmo deixar de usar durante todo o Inverno, com várias lavagens pelo meio)!

Para os mais despistados, a função STOP&ADD permite abrir a máquina durante os primeiros minutos do ciclo e juntar aquela peça de roupa esquecida no cesto.

E ainda a pensar nos que estão preocupados com a poupança e com o meio ambiente, a Hotpoint incorpora o botão “Rápido/Opção ECO”, que reduz o consumo de energia até 20% e encurta a duração da lavagem até 50%.

Foto

Por fim, mas não menos importante, o design: sim, é uma máquina bonita, ergonómica, que dificilmente destoa até da cozinha mais exótica, pois é produzida em branco.

Pequenas curiosidades Classe energética. A gama de máquinas de lavar roupa Active Care da Hotpoint tem capacidade para todas as necessidades, com modelos a atingir os 10 kg de capacidade. Conta ainda com uma classe de eficiência energética A e funciona a uma velocidade de rotação de até 1400 rotações por minuto, logo é eficaz e eficiente em recursos.



A gama de máquinas de lavar roupa Active Care da Hotpoint tem capacidade para todas as necessidades, com modelos a atingir os 10 kg de capacidade. Conta ainda com uma classe de eficiência energética A e funciona a uma velocidade de rotação de até 1400 rotações por minuto, logo é eficaz e eficiente em recursos. Poupança. Segundo uma análise independente da Youreko, que calcula o custo energético ao longo da vida útil deste produto com o menos eficiente da mesma capacidade existente no mercado, esta encontra-se na secção mais eficiente, a que garante poupança.

¹​ Possível no programa Antimanchas (testado em algodão) e com a opção Active Care activa. Exemplos de nódoas testadas: pizza, café, tinta de caneta, leite com chocolate, bronzeador e lama​

²​ Graças à activação do detergente ser pré-misturada na primeira fase do ciclo. Em comparação com as máquinas de lavar roupa Hotpoint sem Active Care.

³​ Testado por Allergy UK nos programas Algodão 40 ºC, Sintéticos 40 ºC e Edredões 60 ºC, com a opção a vapor activa.