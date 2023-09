Sporting, Benfica e FC Porto com “fortuna condicionada” no sorteio da Taça de Portugal

Olivais e Moscavide-Sporting, Lusitânia-Benfica e Vilar de Perdizes-FC Porto. Será este o desenho da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, a primeira com participação das equipas da I Liga.

Nenhum dos “grandes” pode dar-se por azarado, já que o Sporting encontra uma das três equipas dos escalões distritais ainda em prova e o Benfica e o FC Porto defrontam clubes do Campeonato de Portugal.

Não é, ainda assim, uma total fortuna no verdadeiro sentido do termo, já que o “sorteio” – com aspas – estipulava, desde logo, que as equipas da I Liga não poderiam defrontar-se entre si na eliminatória agendada para 21 e 22 de Outubro.

As formações da I Liga vão todas jogar fora de casa nesta eliminatória, permitindo aos clubes mais pequenos terem, provavelmente, a receita de bilheteira mais avultada da temporada.

Nessa medida, o Sporting tem uma curta viagem até Moscavide, em Loures (ou um estádio próximo, já que o terreno do Olivais é sintético), o FC Porto tem uma deslocação um pouco mais longa a Trás-os-Montes, enquanto o Benfica vai apanhar o avião até aos Açores, para defrontar o Lusitânia na ilha Terceira.

Destaque para o facto de a transmissão do canal 11 ter mostrado em directo a reacção do plantel do Olivais e Moscavide, que celebrou de forma intensa quando saiu o nome do Sporting. "É normal ficarem empolgados. É um clássico, são dois clubes grandes de Lisboa", disse Ricardo Barão. "Não vamos para lá ser os bobos da corte", alertou Rúben Gonçalves, jogador do Olivais. Mais audaz foi o presidente do clube, que foi claro: "Em 1995 perdemos 6-1. Em 2023 vai ser a desforra".

Confira todos os jogos:

Vila Meã-Estrela da Amadora

Felgueiras-Arouca

Covilhã-Portimonense

Olivais e Moscavide-Sporting

Lusitânia-Benfica

Atlético-Vizela

Oliveirense-Boavista

Luzenze/Camacha-Famalicão

Rebordosa-Sp. Braga

Paredes-Moreirense

Länk Vilaverdense-Farense

Vilar de Perdizes-FC Porto

Moncarapachense-V.Guimarães

Sintrense-Estoril

Rabo de Peixe-Casa Pia

Canelas-Chaves

Torreense-Rio Ave

Belenenses-Gil Vicente

Tondela-1.º Dezembro

Académico Viseu-U. Leiria

Amarante-Académica

Santa Clara-Vianense

Dumiense-AVS

Nacional-Mirandela

Malveira-Marc

Pêro Pinheiro-Serpa

Mafra-Feirense

Elvas-Tirsense

Marítimo-Mortágua

Leixões-V. Setúbal

Montalegre-Pevidém

Penafiel-Santa Maria