Namíbia despede-se do Mundial de râguebi como sempre: a perder

Na primeira parte os namibianos ainda sonharam, mas ainda não será em 2023 que a Namíbia vai vencer pela primeira vez um jogo num Campeonato do Mundo de râguebi. Nesta quarta-feira, em Lyon, os africanos chegaram ao intervalo a vencerem o Uruguai, por 20-12, mas, no final, a indisciplina namibiana e a maior qualidade uruguaia ditaram que não houvesse surpresa. Com a derrota, por 36-26, os “welchittas” são a primeira selecção a despedir-se do Mundial 2023, e saem da competição como sempre: a Namíbia perdeu os 26 jogos que fez na prova.

País com pior ranking na World Rugby no Mundial 2023, a Namíbia chegou ao quarto jogo no Grupo A com saldo desfavorável de 208 pontos, e, na última partida, tinha sofrido a sua segunda pior derrota de sempre na competição: 0-98 contra a França.

Porém, um ensaio logo no primeiro minuto, após uma intercepção do ponta Gerswin Mouton, e uma exibição aquém do esperado pelos sul-americanos, permitiu que no final dos 40 minutos, a Namíbia estivesse mesmo com oito pontos de vantagem.

A segunda parte mostrou um Uruguai melhor, mas principalmente uma Namíbia muito indisciplinada. Os africanos chegaram a ter apenas 13 jogadores em campo e acabaram com um expulso, e “los teros” não desperdiçaram essa ajuda.

Com quatro ensaios nos últimos 40 minutos, o Uruguai deu a volta, garantindo a primeira vitória no Grupo A, do qual se vai despedir dentro de uma semana, novamente em Lyon, contra a todo-poderosa Nova Zelândia.

Para esta quinta-feira (20h, SPTV3) está marcado igualmente apenas um jogo. Em Toulouse, haverá um duelo entre Japão e Samoa que será muito importante para as contas finais do Grupo D. Com a Inglaterra a ter já pé e meio nos quartos-de-final, no confronto entre nipónicos e samoanos estará em causa não só a hipótese de a selecção vencedora continuar a lutar com a Argentina pelo segundo lugar, mas também a possibilidade de garantir a terceira posição no grupo, que dará de imediato o apuramento para o Mundial 2027.