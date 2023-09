João Pinheiro vai arbitrar clássico Benfica-FC Porto

O árbitro João Pinheiro vai dirigir o clássico entre Benfica e FC Porto, da sétima jornada da I Liga portuguesa, na sexta-feira, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) através do site oficial.

O juiz da Associação de Futebol de Braga, de 35 anos, vai arbitrar pela 10.ª vez um embate entre "grandes" e pela segunda um duelo entre "águias" e "dragões", tendo como árbitros assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto Artur Soares Dias desempenhará as funções de videoárbitro (VAR).

O Benfica, campeão em título e terceiro classificado com 15 pontos, recebe o FC Porto, que divide a liderança com o Sporting a partir das 20h15 (BTV), no Estádio da Luz, em Lisboa.