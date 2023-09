O bom velho Raylan Givens em Justified: Cidade Primitiva

Timothy Olyphant voltou a vestir o chapéu do US Marshal criado por Elmore Leonard para Justified: Cidade Primitiva, uma minissérie que continua a história de Justified.

Não era suposto Walton Goggins ter continuado no neo-western Justified. Boyd Crowder, a sua personagem, ia morrer no primeiro episódio. Afinal, era o que acontecia no conto do escritor de policiais Elmore Leonard (1925-2013) no qual a série se inspirou. Mas a energia do actor colou tão bem no criminoso bombista que é (ou finge ser, e há diferença entre fingir e ser, nesse caso?) supremacista branco e mais tarde descobre (?) a religião, que Goggins ficou. E foi o antagonista perfeito para Raylan Givens, o US Marshal interpretado por Timothy Olyphant, que nem sempre é um actor brilhante, mas nasceu para fazer dois papéis – este e o que tinha em Deadwood.