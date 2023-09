Política europeia do vinho incapaz de tornar sector mais sustentável ou competitivo

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) está preocupado com o efeito — contrário ao desejado — das acções previstas pela União Europeia (UE) para os viticultores do Velho Continente, nomeadamente o apoio financeiro da Política Agrícola Comum (PAC) à reestruturação de vinhas. "Política europeia do vinho deixa um travo amargo" é o título sugestivo, e preciso, do comunicado do TCE que dá conta de um relatório publicado nesta segunda-feira em que o auditor externo da UE conclui que o actual "quadro político para aumentar a competitividade dos viticultores apresenta insuficiências", quer ao nível da sua "concepção", quer na sua aplicação prática, e "fica aquém dos objectivos ambientais da PAC”.

