PRR: Costa afasta angústias e diz que Portugal “é excepcional nos momentos excepcionais”

O primeiro-ministro considerou esta terça-feira que a execução do PRR é bem mais eficiente no combate às alterações climáticas do que atirar bolas de tinta verde a um ministro.

O primeiro-ministro disse esta terça-feira que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) acrescentará oito mil milhões de euros em volume de negócios à economia nacional e afastou “angústias”, dizendo que Portugal é sempre excepcional nos momentos excepcionais.

Estas posições optimistas sobre os próximos anos do país foram transmitidas por António Costa no encerramento de uma sessão sobre a reprogramação do PRR no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Na sexta-feira, a Comissão Europeia aprovou a revisão do PRR de Portugal, que ascende agora a 22,2 mil milhões de euros, alteração que teve em conta a elevada inflação e o impacto da guerra na Ucrânia.

“A nossa economia vai acelerar a sua mudança com o PRR. Estamos a fazer um investimento que não aumenta o PIB hoje ou em 2025. Estamos a falar de investimentos que vão acrescentar oito mil milhões de euros de volume de negócios à economia portuguesa a partir de 2026”, sustentou.

De acordo com o líder do executivo, o efeito transformador do PRR passará pela criação de 18 mil postos de trabalhos, dos quais “11 mil altamente qualificados”. “Esta mudança vai permitir que o país mude estruturalmente”, completou, antes de se manifestar optimista em relação à capacidade de o país executar a tempo os cerca de 22 mil milhões de euros do PRR.

Neste ponto, António Costa defendeu mesmo que, no caso específico português, “felizmente que o relógio não pára”. Advogou então a tese segundo a qual o país funciona melhor sob pressão quando tem desafios pela frente.

“Se repararem bem, o país é sempre excepcional nos momentos excepcionais. Há 25 anos havia muitas angústias sobre a Expo 98, mas foi um enorme sucesso; tivemos uma enorme angústia sobre o que ia acontecer no Euro 2004 de futebol, se havia muita violência, mas não houve violência nenhuma e tudo foi pacífico; ainda este ano estava toda a gente angustiada com a Jornada Mundial da Juventude, como se sobreviveria a essa invasão de jovens, mas foi mais um grande sucesso”, declarou. Ou seja, em conclusão, de acordo com o primeiro-ministro, os portugueses “são excepcionais em momentos excepcionais”.

“A nossa grande dificuldade é ser excepcional no dia-a-dia da nossa normalidade – e felizmente o PRR nos impõe essa excepcionalidade, porque essa é a condição em que nós funcionamos melhor”, reforçou.

País “está focado em executar bem”

Na sua intervenção, o primeiro-ministro disse que o PRR vale agora cerca de 22 mil milhões de euros e considerou que o país “está focado em executar bem” este programa.

“Cerca de 86% das verbas do PRR inicial já estão neste momento aprovadas e em execução. Essa execução está a mobilizar a administração pública e, sobretudo, milhares de famílias que recorrem a programas de eficiência energética, milhares de empresas e muitas instituições privadas de solidariedade social”, apontou.

Para António Costa, o PRR é mesmo “um excelente treino” para os portugueses serem melhores na normalidade e manifestou-se depois confiante que o seu modelo irá ser o dos futuros fundos europeus. “Não adivinho o futuro, mas tenho o dever de o antecipar. Posso dizer a todos que este modelo muito exigente de financiamento que está associado ao PRR será o futuro do modelo dos fundos”, acrescentou.

No final de Maio passado, Portugal submeteu à Comissão Europeia a sua proposta de reprogramação do seu PRR, cuja dotação é agora de 22,2 mil milhões de euros, incluindo 5,9 mil milhões em empréstimos, 15,5 mil milhões em subvenções.

De acordo com Bruxelas, “o plano alterado dá maior ênfase à transição ecológica”, ao passar a dedicar 41,2% do “bolo” total aos objectivos climáticos contra 37,9% no documento original, continuando a “ser ambicioso também no domínio digital”, ao manter a dotação de 21,1% para a transição tecnológica.

Em conferência de imprensa, na sexta-feira, a ministra da Presidência disse que o Governo vai pedir o terceiro e quarto pedido de desembolso do PRR “no dia seguinte” à aprovação da reprogramação do plano por parte do Ecofin, em Outubro. Mariana Vieira da Silva realçou que “neste momento o PRR está em plena execução e em movimento”, registando uma execução de 86% do total do plano com concursos já lançados e aprovados, e 16% do total já pago aos beneficiários, entre elas autarquias locais, empresas e organismos públicos.

PRR é “mais eficiente” pelo ambiente do que atirar bolas de tinta

O primeiro-ministro também considerou esta terça-feira que a execução das verbas constantes no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é bem mais eficiente no combate às alterações climáticas do que atirar bolas de tinta verde a um ministro.

António Costa fez esta alusão ao ataque com bolas de tinta verde de que foi alvo esta manhã o seu ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, durante a sessão de apresentação da reprogramação nacional do PRR. O ministro do Ambiente foi atacado com tinta verde por três jovens activistas climáticas, durante uma conferência da CNN sobre transição energética em que participam as empresas Galp e EDP.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro defendeu que o combate às alterações climáticas “é a segunda grande área do PRR com 41,2% das verbas alocadas”. “Essa é uma forma bastante mais eficiente de combater as alterações climáticas do que atirar bolas de tinta verde a qualquer ministro”, declarou, dizendo que o PRR “tem os investimentos para mudar e enfrentar as alterações climáticas”.

António Costa falou depois nos investimentos na mobilidade sustentável, nas energias renováveis e na melhoria da eficiência energética. “Essa é uma mudança estrutural que o país está a fazer”, acrescentou.