Eleições na Madeira

Agora que o PSD ganhou mais uma eleição, o que acontece há 47 anos, é espantoso ver todos os partidos a gritar vitória mesmo com a eleição de um único deputado. É espantoso ver as televisões a realçar a não-maioria. É espantoso ver todos a exigirem a demissão de Miguel Albuquerque, que ganhou, e não falarem sequer da demissão, que não houve para já, de Sérgio Gonçalves, do PS, este sim, o único derrotado da noite. Parabéns ao JPP e ao Chega pelos resultados alcançados.

Joaquim Leitão, Estoril

Sr. Miguel Albuquerque, o senhor é um…

As reticências do título servem para que os leitores escolham o adjectivo que melhor lhes convier. Antes de mais, os meus parabéns ao PSD pela vitória. Mas confesso que pensava cumprimentar outra pessoa que não o senhor Miguel Albuquerque, que tinha prometido aos madeirenses que não governaria sem maioria absoluta. Afinal, não! E aí temos um mandato que começa mal, com uma mentira. E a constatação de que a promessa pré-eleitoral de demissão foi apenas uma forma de pressão sobre o seu próprio eleitorado. Como disse Cervantes pela boca do simplório Sancho Pança: “É tão bom mandar, nem que seja numa vara de porcos!” Os madeirenses mereciam melhor.

José Pombal, V. N. Gaia

Não se pode acreditar nos políticos

Só mentiras. Lamentavelmente, quase sempre é só mentiras. Triste pedagogia que é feita por quem deveria ser o guardião da verdade. Ainda agora, Miguel Albuquerque, que tinha garantido que se demitia se não tivesse maioria absoluta nas eleições da Madeira, deu o dito por não dito e faltou ao prometido. Porque será que mentem? Porque será que não são intelectualmente honestos? Depois admiram-se que a abstenção atinja os valores que atinge. Sejam verdadeiros, sejam honestos e verão que os cidadãos portugueses começarão a participar nas eleições. Será que Miguel Albuquerque, como tantos outros, não sabe o que é cumprir o prometido? Simplesmente vergonhoso.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Mais uma vez a TINA

Os bancos são influenciados pelas taxas de juros definidas pelo Banco Central Europeu (BCE), mas não são obrigados a aplicar exactamente as mesmas taxas por ele definidas. O Governo, ao decidir cobrir o agora chorudo negócio do empréstimo para a habitação, ou a empurrar para mais tarde a cobrança, parece considerar que a subserviência perante as opções do BCE é uma fatalidade, como a queda de granizo em Trás-os-Montes. O mesmo já aconteceu este ano com os combustíveis, em que a decisão de não importar gás da Rússia levou ao disparo dos preços; o Estado também ofereceu três mil milhões dos nossos impostos às vítimas, as indústrias de utilização intensiva de energia. As petrolíferas, tal como agora os bancos, engordaram mais uma vez à nossa custa.

Estamos perante mais uma gigantesca campanha neoliberal de TINA (Não há alternativa): um desígnio quase divino que recai sobre nós. Como escreveu Regina Queiroz, no PÚBLICO, em 2018: “[...] uma estratégia retórica persuasiva, TINA convida os cidadãos a consentir a inevitabilidade dos mecanismos do mercado económico e, finalmente, a renunciar à sua liberdade política.”

Bastaria, por exemplo, que a CGD limitasse os seus novos lucros para que isso influenciasse a concorrência, e atenuássemos o problema. O Zé Povinho continua a pagar as taxas da nossa auto-estrada neoliberal e nem se apercebe disso: os pórticos do capital vão cobrando em prestações o custo excessivo da viagem.

José Cavalheiro, Matosinhos

Eça de Queiróz

Lá no assento etéreo onde estiver, estará o nosso Eça a soltar umas sarcásticas e saborosas gargalhadas, a propósito das cenas ridículas sobre o que fazer hoje com os seus ossos, passados mais de cem anos sobre a sua morte.

Políticos, deputadas e deputados, comissárias e comissários, comissionistas, putativas e putativos, todas e todos, em bicos de pés, uma plêiade de irrelevâncias que se acotovela à volta da manjedoura orçamental e do foguetório de honrarias que Eça olimpicamente desprezava.

Deixem os ossos do Eça em paz. Estudem, leiam antes a obra do escritor. Adoptem os seus livros como livros de cabeceira. Talvez assim aprendam qualquer coisa. As respostas a todas essas cenas já Eça lapidarmente nos legou.

Hélder Gomes, Odivelas