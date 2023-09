Facção anti-Ucrânia no Partido Republicano mantém bloqueio ao Orçamento dos EUA

Apesar do apoio maioritário à Ucrânia no Congresso dos EUA, um pequeno grupo de republicanos está a usar a força dos números para exigir cortes em programas sociais e na ajuda ao Exército ucraniano.

Um pequeno grupo de congressistas da ala mais à direita do Partido Republicano no Congresso dos Estados Unidos, apoiado e incentivado nas suas reivindicações por Donald Trump, mantém-se inflexível na promessa de bloquear, a partir do próximo sábado, o financiamento dos vários departamentos do Governo norte-americano.