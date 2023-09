Shakira deve outros seis milhões em impostos, diz procurador espanhol

Já são conhecidos os detalhes da segunda investigação por fraude fiscal a Shakira. A cantora colombiana é acusada de defraudar o Estado espanhol em 6,6 milhões de euros no imposto sobre o rendimento e património em 2018, avançou o Ministério Público, nesta terça-feira.

A artista de Hips don’t lie vai a tribunal já em Novembro, em Barcelona, a propósito de um outro caso relacionado com mais de 14,5 milhões de euros em impostos devidos entre 2012 e 2014. Caso seja condenada, Shakira pode ser sentenciada com uma pena de prisão até oito anos.

Agora, nesta nova investigação, o procurador alega que em 2018, Shakira não declarou rendimentos de 12,5 milhões de dólares (cerca de 11,8 milhões de euros) de um pagamento da digressão mundial El Dorado, entre outros milhões amealhados nesse ano. “Movida pelo desejo de pagar o mínimo de impostos possíveis, Shakira Isabel Mebarak Ripoll utilizou um enquadramento societário e deduziu despesas que não eram adequadas”, acusa o Ministério Público, citado pelo El País.

Em 2018, ano a que remonta o caso, Shakira vivia com os dois filhos e o então companheiro Gerard Piqué em Barcelona. Como tal, os procuradores argumentam que era residente em Espanha e devia taxar lá todos os seus rendimentos, independentemente de onde foram gerados. Contudo, dizem, a cantora desviou o dinheiro “para empresas sediadas em países com baixos impostos e sob grande opacidade”.

A colombiana de 46 anos não pagou 5,4 milhões de euros em impostos e estima-se que deva mais seis milhões depois de calculados os juros vencidos destas taxas. Além disso, é acusada de enganar o Estado em 773,600 euros em imposto sobre o património, resultando numa dívida de 625,190 euros.

Apesar de o caso estar a fazer manchetes em Espanha, a equipa legal de Shakira garante ainda não ter recebido qualquer notificação sobre esta investigação em Miami, EUA, onde a artista vive actualmente com os filhos, Milan e Sasha. “Estamos focados em preparar o julgamento para os anos fiscais de 2012 a 2014, que vai começar a 20 de Novembro”, reforça.

De lembrar que a cantora recusou um acordo com os procuradores e preferiu ir a julgamento, defendendo que está confiante que se comportou correctamente e de forma transparente. No último ano, a cantora tem feito capas com a polémica separação de Piqué, sobretudo depois de escrever uma canção sobre o futebolista e a nova namorada, Clara Chía.