Harry e Meghan? Britânicos escolhem cada vez menos estes nomes para os seus bebés

Há um ano, o nome Harry constava em 13.º lugar na lista dos nomes mais populares no Reino Unido. Agora, com os dados observados desde o início do ano até agora, o nome, diminutivo de Henry (em 11.º) — o nome de baptismo do príncipe é Henry Charles Albert David —, apenas conquistou um lugar no top 25, ficando em 23.ª posição.

“O nome Harry, anteriormente popular, parece ter tido um acolhimento negativo por parte dos pais este ano”, enquanto “Meghan e a grafia alternativa Megan caíram no número de registos”, e não estão incluídos sequer no top 100.

O motivo, acrescenta-se, poderá estar relacionado com o mau acolhimento que tanto a série documental na Netflix sobre o casal, como o livro de memórias do filho do rei Carlos, Na Sombra, tiveram junto do público britânico.

De acordo com o site Baby Centre, o nome mais popular de 2023, para já, para rapazes é Muhammad, seguido de Noah e Theo. Para as meninas, lideram Lily, Sophia e Olivia.

Outra tendência que parece influenciar a escolha dos pais na altura de escolher um nome para os petizes é a Eurovisão, com dois nomes a destacarem-se: o de Sam (Ryder), que conquistou o 2.º lugar em 2022, e o da representante de 2023 do Reino Unido, Maeve (Mae Muller), que subiu cinco lugares para 62.º.

No índice de popularidade dos monarcas britânicos, Meghan e Harry ocupam o 11.º e 12.º lugares, respectivamente, com cerca de metade dos inquiridos a declararem que não gostam deles (50% no caso da duquesa e 48% nos registos do príncipe). Apenas um membro da família real lhes vence em matéria de angariar antipatia: o príncipe André, com 68% dos inquiridos a responderem que não gostam dele.