Viana do Castelo já anda na Rede das Cidades que Caminham

A cidade de Viana do Castelo tornou-se a mais recente urbe a aderir à Rede de Cidades e Vilas que Caminham, uma iniciativa que já conta com 45 aderentes pelo país e que avança em parceria com a homóloga espanhola Red de Ciudades que Caminan.​

A rede é promovida pelo Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM), iniciado em 2006 e que se apresenta como "uma associação de natureza privada, de interesse público e sem fins lucrativos". Entre os seus objectivos, "sensibilizar, informar e formar técnicos e cidadãos sobre a necessidade de construção de territórios sociais de Mobilidade", sublinhando-se que essa tarefa é executada "de acordo com as orientações políticas definidas na estratégia de desenvolvimento do espaço comunitário europeu".

Já quanto à Rede de Cidades e Vilas que Caminham, esta inclui já municípios por todo o país, casos de Braga, Gaia, Fafe, Gondomar, Viseu, Guarda, Nazaré, Leiria, Santarém, Loures, Setúbal, Sines, ou, entre outros, Portimão.

Já Viana do Castelo adere, segundo se lê em comunicado, prometendo cumprir as recomendações dos parceiros da rede: "reforçar as condições de caminhabilidade na cidade, vila e demais lugares habitados, melhorar a qualidade de vida urbana, enriquecer as sociabilidades, melhorar os parâmetros de saúde pública, universalizar a utilização do espaço público para todos, melhorar o comércio local através de centros comerciais ao ar livre, beneficiar a economia circular ou, entre outros, diminuir a emissão de gases poluentes.

“O nosso grande objectivo é tornar a cidade mais sustentável e viável para o peão”, garante a vereadora da Mobilidade de Viana, Fabíola Oliveira.