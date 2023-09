Quarta na TV: O Prodígio, o futuro cardeal e as manobras de Albuquerque

CINEMA

Um Homem à Altura

Cinemundo, 20h45

Comédia romântica francesa sobre uma advogada que perde o telemóvel e, ao falar com o homem que o encontra e o quer devolver, decide marcar um encontro com ele. Só não esperava que ele fosse tão baixinho...

Realizado por Laurent Tirard, que fez Astérix & Obélix: Ao Serviço de Sua Majestade, O Menino Nicolau e vários outros filmes, Um Homem à Altura é um remake da produção argentino-brasileira Corazón de León. Tem no elenco a belga Virginie Efira (popular apresentadora de televisão) e Jean Dujardin (Óscar de melhor actor pel’O Artista), bem como o realizador Cédric Kahn.

O Prodígio

AXN Movies, 21h10

Bobby Fischer nasceu em Chicago (EUA), a 9 de Março de 1943. Atraiu a atenção do público norte-americano para o xadrez quando, com apenas 15 anos de idade, se tornou o mais jovem Grande Mestre internacional da história da modalidade. Considerado um dos melhores jogadores de sempre, Fischer ganhou fama global quando, em 1972, derrotou o russo Boris Spassky, na altura campeão mundial, num confronto memorável em Reiquejavique (Islândia), em plena Guerra Fria.

Com realização de Edward Zwick e argumento de Steven Knight, esta é a sua história. O elenco conta com Tobey Maguire, Liev Schreiber e Lily Rabe, entre outros.

O Reino

Fox Movies, 22h51

Acção com Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner e Jason Bateman, sob a direcção de Peter Berg. Quando um terrorista detona uma bomba no interior de uma zona residencial americana em Riad (Arábia Saudita), desencadeia-se um incidente internacional. O agente especial do FBI Ronald Fleury reúne uma equipa de elite e negoceia uma viagem com o intuito de localizar o responsável. Assim que aterram, apercebem-se das desconfianças das autoridades locais.

A Maravilhosa História de Henry Sugar

Netflix, streaming

Este ano trouxe-nos dois filmes de Wes Anderson. O primeiro foi Asteroid City, que passou nos cinemas. O segundo é esta curta-metragem de 39 minutos que adapta, tal como aconteceu com O Fantástico Senhor Raposo em 2009, uma obra de Roald Dahl. Benedict Cumberbatch é o Henry Sugar do título, à frente de um elenco que inclui também Ralph Fiennes no papel do próprio Dahl, Dev Patel, Ben Kingsley, Rupert Friend e Richard Ayoade.

DOCUMENTÁRIOS

Se o Mar Deixar

TVCine Edition, 18h35

Durante 15 anos, o curador Pedro Aguilar filmou o quotidiano de um pescador da Azenha do Mar, António Escaleira, acabando por registar a cumplicidade algo improvável que se desenvolveu entre os dois: o primeiro, um homem da cidade, interessado em belas artes; o segundo, habitante de uma aldeia piscatória, dedicado à faina. O documentário nasce desse encontro prolongado no tempo e testemunhado por essas imagens, que aqui são reunidas pelo realizador Luís Alves de Matos.

Expedição ao Árctico: Um Ano no Gelo

Odisseia, 20h44

Em Setembro de 2019, uma equipa internacional de cientistas embarcou no quebra-gelo alemão Polarstern, em direcção a um dos ambientes mais inóspitos e longínquos do planeta. A expedição Mosaic soltou amarras da Noruega e passou um ano a percorrer o cenário (já não tão) gelado do “topo do mundo”.

Objectivo: lançar “o olhar mais próximo de sempre sobre o Árctico enquanto epicentro do aquecimento global” e obter “percepções fundamentais que funcionam com chave para perceber melhor as alterações climáticas globais”. A jornada é relatada em dois episódios, emitidos em conjunto.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

A conversa promete ir “do lema dos escuteiros, sempre alerta para servir, até à elevação a cardeal”, sem deixar de fora as dúvidas e os dilemas da carreira eclesiástica.

No registo intimista e descontraído das entrevistas que faz na Primeira Pessoa, Fátima Campos Ferreira fala com Américo Aguiar, que presidiu à Fundação Jornada Mundial da Juventude 2023, que assumirá a posição de novo bispo de Setúbal no final de Outubro e que, antes disso – já no consistório do próximo sábado, no Vaticano – passará a pertencer ao mais restrito círculo de conselheiros do Papa.

Grande Entrevista

RTP3, 23h

As eleições regionais na Madeira deram uma vitória com sabor amargo à coligação PSD/CDS-PP, que perdeu a maioria absoluta por um deputado. O líder, Miguel Albuquerque, tinha dito que se demitia se não conseguisse esse resultado. Excluiu aliar-se ao Chega. E foi garantindo ter condições para governar, enquanto encetava conversações com o PAN e a IL. É ele quem o jornalista Vítor Gonçalves entrevista esta noite.